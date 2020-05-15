Минстрой: рост госрасходов на выкуп квартир возможен лишь после доработки программы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Решение об увеличении финансирования программы выкупа квартир в новостройках может быть принято только после тщательной проработки всех механизмов, сообщил в четверг и.о. министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на онлайн-конференции "Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис - новый вызов".

Ранее заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов сообщил, что предложение компании об увеличении втрое финансирования программы выкупа квартир в новостройках - с 50 млрд до 150 млрд рублей - пока не нашло поддержки в правительстве РФ.

"Было бы глупо подумать, что Минстрой не поддержал гарантированный выкуп жилья в регионах для недопущения появления обманутых дольщиков. Но необходимо очень тщательно проработать все процессы, прежде чем принимать решение, для того, чтобы это заработало максимально эффективно", - сказал Стасишин.