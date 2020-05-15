Минстрой: рост госрасходов на выкуп квартир возможен лишь после доработки программы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Решение об увеличении финансирования программы выкупа квартир в новостройках может быть принято только после тщательной проработки всех механизмов, сообщил в четверг и.о. министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на онлайн-конференции "Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис - новый вызов".
Ранее заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов сообщил, что предложение компании об увеличении втрое финансирования программы выкупа квартир в новостройках - с 50 млрд до 150 млрд рублей - пока не нашло поддержки в правительстве РФ.
"Было бы глупо подумать, что Минстрой не поддержал гарантированный выкуп жилья в регионах для недопущения появления обманутых дольщиков. Но необходимо очень тщательно проработать все процессы, прежде чем принимать решение, для того, чтобы это заработало максимально эффективно", - сказал Стасишин.
Он подчеркнул, что предложение ДОМ.РФ направить на программу из своих средств дополнительно 100 млрд рублей "вызывает уважение", однако "сначала нужно помогать именно тем регионам, которые больше всего пострадали". Так, по его словам, в тех регионах, где не были остановлены стройки, снижение покупательской способности из-за снижения доходов в любом случае будет компенсироваться льготной ипотекой.
И.о. министра не согласился с мыслью, что регионы с высокомаржинальными проектами и так справятся с ухудшением экономики и распространением коронавируса без государственной поддержки. "Этим структурам тоже нужна в моменте поддержка, чтобы через какое-то время они сохранили свои объемы, а еще и увеличили объемы и качество того, что они предлагают на рынке", - подчеркнул Стасишин.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что ДОМ.РФ для поддержки строительной отрасли получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках. Также компания планировала дополнительно направить на эти цели 100 млрд рублей. ДОМ.РФ намерен продавать выкупленные квартиры на открытом рынке, в том числе по льготным программам - семейная ипотека, дальневосточная ипотека, а также по новой программе субсидирования ипотечных ставок.