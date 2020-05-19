ВТБ предлагает продлить до конца 2020 года программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин 16 апреля анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ выступает за продление до конца текущего года действия программы с господдержкой ипотечного кредитования по ставке 6,5%. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе онлайн-конференции с журналистами.

"Имело бы смысл подумать о продлении действия ипотеки под 6,5% как минимум до конца этого года, такие предложения уже звучали. Я думаю, все покажет август, по итогам которого правительство будет оценивать востребованность этой программы. Но уже сейчас видно, что продукт пользуется спросом, мы только за первый месяц, когда продолжался режим изоляции, приняли заявок на 33 млрд рублей. Поэтому одно из предложений, в том числе и наше, - продлить действие этой программы как минимум до конца года", - сказал Печатников.

Как следует из презентации банка, с момента начала программы ВТБ выдал более 4,5 тыс. ипотечных кредитов по ставке 6,5% на общую сумму 13,5 млрд рублей. Средняя сумма кредита составила 3 млн рублей.

Выдача кредитов наличными

Банк на фоне режима самоизоляции также разрешил своим клиентам оформлять кредит наличными с помощью телефонного звонка.

Услуга доступна действующим клиентам банка, которые уже имеют одобренное предложение, уточнили в банке.

"ВТБ важно поддержать заемщиков, которые в рамках текущей ситуации с COVID-19 не могут лично обратиться в офис за получением кредита. Ранее мы уже предоставили клиентам возможность оформлять кредит наличными в "ВТБ-Онлайн". Оформление такой услуги по телефону - это дополнительная и временная мера, которая будет доступна заемщикам до 30 июня", - прокомментировал нововведение Печатников.

Оформить кредит по телефону можно будет через контакт-центр ВТБ, а ознакомиться с договором - в интернет-банке "ВТБ-Онлайн". Такой способ получения кредита безопасен за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом договора, а также надежной системой хранения данных и электронных документов, заверили в кредитной организации.

Сокращение рынка кредитования

Печатников заявил, что рынок кредитования населения по итогам 2020 года покажет снижение на 1,4%.

"По средствам населения мы видим прирост по рынку в этом году на 4,7%, это включает рубли и валютные средства. И основной прирост будет в средствах до востребования - около 13% по рынку. По кредитованию населения мы, к сожалению, прогнозируем сокращение рынка на 1,4%", - сказал банкир, уточнив, что в ипотеке по рынку прогнозируется рост на 7,2%, а в сегменте необеспеченного кредитования, в том числе автокредитов, - снижение на 7,7%.

Говоря о планах развития ВТБ, Печатников отметил, что банк всегда стремится иметь показатели выше рынка.

"Так планируем работать и в этом году. Более точные планы сейчас преждевременно формулировать, - добавил он. - Конечно, больше внимания мы будем уделять ипотечному кредитованию, в меньшей степени - всему беззалоговому. Но вместе с тем у нас задача есть - всегда расти выше рынка, причем не в целом, а отдельно по всем сегментам".