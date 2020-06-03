Мутко полагает, что ставки по ипотеке опустятся ниже 8% к концу года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Целевой уровень нацпроекта ниже 8% по ипотечным ставкам будет достигнут на четыре года раньше запланированного - к концу 2020 года. Такое прогноз озвучил в среду генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".

"Думаю, что к концу года возможно достижение целевых показателей нацпроекта по снижению ставки по ипотеке с опережением", - сказал он, напомнив, что нацпроектом "Жилье и городская среда" предусмотрено снижение в 2024 году ипотечных ставок до уровня ниже 8% и выдача 2,3 млн ипотечных кредитов.

Согласно целям нацпроекта "Жилье и городская среда", ипотечные ставки должны опуститься до 7,9% к концу 2024 года, тогда как на 2020 год стояла задача достигнуть ставки под 8,7%. По данным Центробанка, на 1 мая 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам опустилась до 8,32%.

Мутко добавил, что за счет оперативного запуска программы субсидирования ставок на новостройки, падение спроса на ипотеку по итогам апреля 2020 года стало временным явлением. При этом, по его мнению, для дальнейшего устойчивого развития рынка ипотеки нужны системные меры для снижения ставки по рыночным продуктам. Он напомнил, что с 2016 года ДОМ.РФ развивает рынок ипотечных ценных бумаг - запущена программа однотраншевой секьюритизации ипотечных кредитов с поручительством компании. Цель - обеспечить рынок ипотеки долгосрочными ресурсами в 7 трлн рублей из 20 трлн рублей ипотечных кредитов, которые будут выданы к 2024 году.

"Механизм востребован крупными банками и средними региональными банками - реализовано 18 сделок на 552 млрд рублей, заключено соглашений еще более чем на 1 трлн руб. Совместно с Минфином России подготовлен проект дорожной карты по развитию ипотеки и дополнительному снижению ставок на основе стандартизации и снижения издержек", - сказал Мутко.