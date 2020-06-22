ЦБ назвал ипотеку основным драйвером роста розничного кредитования в мае

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Розничное кредитование в РФ в мае "немного оживилось" благодаря росту объемов ипотеки в связи с запуском госпрограммы льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5%, следует из материалов ЦБ.

Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

"Розничное кредитование немного оживилось (+43 млрд рублей, или +0,2%) после отрицательной динамики апреля (-128 млрд рублей, или -0,7%). Тем не менее, темп прироста остается существенно ниже среднемесячных значений 2019 года и I квартала 2020 года", - отмечается в материалах регулятора.

"По опросам крупнейших кредитных организаций, в мае в основном росла ипотека, получившая дополнительную поддержку благодаря запуску программы льготного кредитования по ставке 6,5%, в рамках которой в течение мая было предоставлено кредитов на сумму 57,5 млрд рублей", - указывают в ЦБ.

Кроме того, в мае некоторые крупные банки снизили ипотечные ставки по своим стандартным продуктам на 0,5-0,9 п.п. после предыдущего минимума в апреле (средняя ставка тогда составила 8,3%).

Вместе с тем необеспеченное потребительское кредитование, согласно данным 30 крупнейших российский банков, продолжило снижение.

В целом рост розничного кредитного портфеля системно значимых банков в мае составил 0,4%, тогда как у остальных кредитных организаций из топ-100 отмечено снижение на -0,3%.