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Средняя ставка по ипотеке в России в мае достигла исторического минимума

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, она составила 7,4%
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года уменьшилась и достигла исторического минимума в 7,4%, сообщила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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"По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом. Мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке уже 7,4%. И где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%", - сказала она.

Ранее Банк России сообщал, что, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле опустилась на 0,3 процентного пункта и составила 8,32% годовых, что на тот момент являлось новым историческим минимумом.

Объем ипотечного кредитования в России в мае 2020 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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