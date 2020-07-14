Россияне предпочитают гасить ипотеку онлайн

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Больше половины ежемесячных платежей по ипотеке (57%) проходят через дистанционные каналы обслуживания, чаще всего онлайн погашением пользуются заемщики в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом ТАСС заявил управляющий директор Абсолют банка Иван Любименко.

Абсолют банк специализируется на ипотеке, автокредитовании, а также кредитовании малого и среднего бизнеса. Кредитная организация занимает 31 место по размеру активов среди российских банков.

"По статистике, в течение 2020 года 57% всех ежемесячных платежей по ипотечным кредитам клиенты Абсолют банка совершали через дистанционные каналы. Чаще всего клиенты отправляют онлайн-заявления на досрочные погашения кредитов - с начала года их доля составила 60%. 63% молодых заемщиков в возрасте 18-25 лет погашают кредиты онлайн. При этом, чем больше сумма ежемесячного платежа, тем больше доля онлайн-погашений", - сказал Любименко.

Банкир отметил, что при платежах до 100 тыс. рублей совершают операции дистанционно 61% молодых людей, а при платежах более 200 тыс. рублей - уже 89%. "В сегментах 45-55 и 55-65 лет клиенты в меньшей степени склонны использовать дистанционные сервисы и все чаще используют классические способы погашения кредитов (через кассу): в целом по банку в сегменте 45-55 лет онлайн-доля составляет 49%, в сегменте 55-65 лет - 45% за 2020 год", - добавил он, уточнив, что зависимость доли онлайн платежей от суммы платежа в этих сегментах также присутствует. Так, чем выше платеж, тем больше клиентов совершают операции через удаленные каналы.

Как уточнили в банке, чаще всего гасят ипотеку, не выходя из дома, жители трех регионов: Краснодара - 86% заемщиков, Ростова-на-Дону - 75% и Москвы - 73%. В топ-3 регионов, которые лидируют по количеству онлайн-заявлений на досрочное погашение ипотеки, также Краснодар - 81%, Ростов -на- Дону - 74% и Челябинск - 68%.