Банки выдали россиянам 80 тыс. льготных ипотек под 6,5% на 200 млрд рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские банки выдали 80 тыс. ипотечных кредитов по субсидированной ставке в 6,5% на 200 млрд рублей. Об этом сайту стопкоронавирус.рф сообщил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
"Уже выдано более 80 тыс. кредитов на 200 млрд рублей. Мы видим огромный спрос на такую ипотеку. Это особенно важно сейчас, когда после долгого периода самоизоляции у граждан накопился отложенный спрос на новое жилье, а застройщикам необходимо нарастить продажи для возврата к плановым графикам финансирования строительных проектов", - отметил Гольдберг.
По данным ДОМ.РФ, на 16 июля банки получили более 325 тыс. заявок на льготную ипотеку в 6,5%, из которых рассмотрено более 284 тыс., а одобрено более 216 тыс. заявок. Процент одобрения по программе субсидирования ставки по кредитам на квартиры в новостройках достигает 76%. Также, в частности, московские банки получили более 48 тыс. заявок, одобрили - почти 33 тыс. заявок и выдали почти 10 тыс. ипотек на более 47 млрд рублей.
Программа льготной ипотеки стала ключевой мерой поддержки строительной отрасли, позволяющей восстанавливать рынок новостроек и ипотечного кредитования в России, считает Гольдберг. Он добавил, что рыночные ставки по ипотеке сегодня достигают 8-8,5%, тогда как мера господдержки позволила снизить их до 6,5%, а в некоторых случаях и до 6%. "Конечно, такая ипотека намного доступнее, что особенно важно сегодня, когда из-за коронавируса доходы граждан переживают временное снижение", - считает Гольдберг.
Также, по оценке ДОМ.РФ, на субсидированную ипотеку под 6,5% приходится около 70% от общей выдачи ипотечных кредитов на новое жилье в мае-июне по России. А с учетом "семейной ипотеки" со ставкой не выше 6% и "дальневосточной ипотеки" со ставкой в 2% доля выданных ипотек по госпрограммам достигает около 90%.
Правительство РФ в конце апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.
Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 млн до 12 млн и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.