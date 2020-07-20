Банки выдали россиянам 80 тыс. льготных ипотек под 6,5% на 200 млрд рублей

"Уже выдано более 80 тыс. кредитов на 200 млрд рублей. Мы видим огромный спрос на такую ипотеку. Это особенно важно сейчас, когда после долгого периода самоизоляции у граждан накопился отложенный спрос на новое жилье, а застройщикам необходимо нарастить продажи для возврата к плановым графикам финансирования строительных проектов", - отметил Гольдберг.

По данным ДОМ.РФ, на 16 июля банки получили более 325 тыс. заявок на льготную ипотеку в 6,5%, из которых рассмотрено более 284 тыс., а одобрено более 216 тыс. заявок. Процент одобрения по программе субсидирования ставки по кредитам на квартиры в новостройках достигает 76%. Также, в частности, московские банки получили более 48 тыс. заявок, одобрили - почти 33 тыс. заявок и выдали почти 10 тыс. ипотек на более 47 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки стала ключевой мерой поддержки строительной отрасли, позволяющей восстанавливать рынок новостроек и ипотечного кредитования в России, считает Гольдберг. Он добавил, что рыночные ставки по ипотеке сегодня достигают 8-8,5%, тогда как мера господдержки позволила снизить их до 6,5%, а в некоторых случаях и до 6%. "Конечно, такая ипотека намного доступнее, что особенно важно сегодня, когда из-за коронавируса доходы граждан переживают временное снижение", - считает Гольдберг.

Также, по оценке ДОМ.РФ, на субсидированную ипотеку под 6,5% приходится около 70% от общей выдачи ипотечных кредитов на новое жилье в мае-июне по России. А с учетом "семейной ипотеки" со ставкой не выше 6% и "дальневосточной ипотеки" со ставкой в 2% доля выданных ипотек по госпрограммам достигает около 90%.

Правительство РФ в конце апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 млн до 12 млн и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.