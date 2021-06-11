Сотрудники СПб РИЦ ТАСС получили благодарственные письма из Испании

Заместитель председателя правления Союза организаций российских соотечественников в Испании и Андорре, координатор направления "Историческая память и патриотизм" Елена Александрова вручила директору Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Александру Потехину и управляющему делами СПб РИЦ ТАСС Станиславу Вязьменскому благодарственные письма за активное участие в продвижении русского языка, истории и культуры России.

"Наша организация посчитала необходимым таким образом отметить большой вклад директора СПб РИЦ ТАСС Александра Потехина и управляющего делами филиала Станислава Вязьменского в продвижение проектов, организованных для детей российских соотечественников, проживающих за рубежом, направленных на сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой отечественной войне, на продвижение русского языка, истории и культуры России", - сказала при вручении писем Елена Александрова.

Взаимодействие СПб РИЦ ТАСС и СОРС Испании и Андорры началось в 2018 году с совместных акций по увековечению памяти испанских интернационалистов – защитников Ленинграда в 1941-1944 годах. ТАСС подробно рассказывал об этом.

В ходе сотрудничества ТАСС расширил свое участие в российско-испанских проектах. Так, в апреле прошлого года петербургские тассовцы приняли участие в онлайн проекте "Дорогая наша Русь", ориентированном на молодых российских соотечественников. Его инициатором выступила член правления СОРС Испании и Андорры, координатор направления "Поддержка русского языка", директор Русской школы №1 в Марбелье Ирина Чистякова. Александр Потехин, Станислав Вязьменский и редактор новостного отдела СПб РИЦ ТАСС Юлия Андреева прочитали серию лекций об истории агентства и его сегодняшнем дне, рассказали о трендах современной журналистики, познакомили с проектами агентства, нацеленными на сохранение исторической памяти.

"В 2022 году исполняется 85 лет со дня прибытия первых экспедиций испанских "детей войны" в СССР в 1937 году. Спасение юных испанцев от ужасов гражданской войны 1936-1939 годов – одно из самых ярких проявлений гуманизма в новейшей истории. Около 3 тысяч испанских детей в возрасте от 3 до 14 лет обрели свою вторую родину в нашей стране. Кто-то из них впоследствии вернулся в Испанию, а кто-то так и остался жить в России. В Испании эта дата будет отмечаться широко. И мы уже сейчас вместе с СОРС начинаем готовить план совместных мероприятий на будущий год", - сказал Станислав Вязьменский.