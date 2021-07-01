ТАСС представит на Moscow Urban Forum 2021 лучшие фотографии на тему борьбы с пандемией

С 1 по 4 июля 2021 года на площадке Московского урбанистического форума в парке "Зарядье" будет открыта фотовыставка, посвященная международному конкурсу для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID, который организовало и провело агентство ТАСС.

На ней будет представлено более 100 фотографий, среди которых работы победителей и финалистов конкурса. В частности, посетители Moscow Urban Forum 2021 увидят снимки обладателя Гран-при Брайса Лоренцо Куто (агентство EFE, Испания), Ильи Питалева (МИА "Россия сегодня", Sputnik), победившего в категории "Лучшая фотография", Адама Грэя (агентство South West News Service, Великобритания), ставшего лучшим в категории "Лучшая серия фотографий", а также работы других авторов из таких СМИ, как Reuters, Associated Press, Xinhua, DPA, AFP, Anadolu, Yonhap, EPA, Kyodo News и др.

"Очень здорово, что история нашего конкурса продолжается и после объявления имен лауреатов. Сегодня люди имеют возможность увидеть лучшие фотографии, которые прислали авторы более чем из 80-ти стран. Борьба с пандемией коронавируса не прекращается по всему миру, и очень важно и дальше показывать всем, насколько это страшная и опасная болезнь. Снимки опустевших улиц городов, фото из "красных зон" больниц, из лабораторий, где производят вакцины, кадры взаимной поддержки людей в самые трудные и тяжелые минуты жизни, – фотографы, рискуя своим здоровьем, фиксировали все основные моменты распространения эпидемии, и эта работа не может и не должна остаться незамеченной. Эти фото – наглядное доказательство того, как хрупок и уязвим наш мир", – отметил председатель жюри конкурса, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

Итоги международного фотоконкурса для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID были подведены 11 марта 2021 года – в годовщину объявления пандемии COVID-19 Международной организацией здравоохранения. Он был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии.

На конкурс было прислано около 4000 снимков от фотожурналистов из крупнейших мировых СМИ из 84 стран.

Фотографии оценивало профессиональное жюри, в которое вошли представители ведущих мировых СМИ: Associated Press (США), Reuters (Великобритания), AFP (Франция), Xinhua (Китай), Kyodo News (Япония), ТАСС (Россия), ANSA (Италия), PA Media (Великобритания), NOOR (Нидерланды), Yonhap (Южная Корея), Anadolu (Турция). Все снимки были представлены членам жюри анонимно. Это позволило сделать голосование максимально беспристрастным.

Обладатель Гран-при конкурса получил $10 тыс. Победители в категориях "Лучшая фотография" и "Лучшая серия фотографий" – по $3 тыс.

Идея проведения конкурса была впервые озвучена министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время эксклюзивного интервью ТАСС в апреле 2020 года. Отвечая на вопрос о том, какая фотография могла бы стать символом победы над коронавирусом, Сергей Лавров предложил ТАСС запатентовать эту идею и реализовать ее в формате конкурса.

Конкурс News Photo Awards. Overcoming COVID был реализован при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который по поручению Президента Российской Федерации финансирует производство и занимается продвижением вакцины "Спутник V" за рубежом.

Фотовыставка ТАСС в "Зарядье" организована при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Moscow Urban Forum 2021 пройдет 1-4 июля в парке "Зарядье".