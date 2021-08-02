У карельской деревни Сяндеба захоронили останки 140 защитников Ленинграда

Перезахоронение останков 140 бойцов 3-й Ленинградской (Фрунзенской) дивизии народного ополчения (ЛДНО), павших в ожесточенных боях против финнов в августе - октябре 1941 года, состоялось в субботу у карельской деревни Сяндеба. В числе погибших добровольцев были и испанские "дети войны" - рабочие ленинградских предприятий, учащиеся ремесленных училищ и техникумов, вставших на защиту города на Неве.

Захоронение останков было приурочено к 80-летию начала боевых действий в Карелии. 31 июля 1941 года боевые дозоры советских ополченцев впервые вступили в бой с финскими разведчиками в районе деревень Сяндеба и Нурмолицы. В поисковых работах участвовали петербургские отряды "Доброволец - Политех", "Патриот" и "Рейд".

"В результате пятилетней работы в архивах нам удалось составить поименный список из 132 фамилий испанских "детей войны" - участников Ленинградской битвы, - рассказал управляющий делами СПб РИЦ ТАСС, куратор проекта по увековечению памяти испанцев, воевавших на стороне СССР в годы Великой Отечественной войны, Станислав Вязьменский. - Из них 66 испанских юношей ушли на фронт добровольцами в составе 3-й ЛДНО. 23 испанца погибли или пропали без вести в боях в Олонецком районе Республики Карелия".

"Вы делаете огромную и очень важную работу, - сказал на торжественном митинге, обращаясь к поисковикам, директор СПб РИЦ ТАСС Александр Потехин. - Мы, тассовцы, вместе с нашими коллегами из Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, Испанского центра в Москве и Союза организаций российских соотечественников в Испании и Андорре занимаемся кропотливой работой в архивах по выявлению судеб испанских юношей, которые ушли на фронт защищать наш родной Ленинград. Было им тогда приблизительно столько же лет, сколько и вам сегодня. Мы работаем в архивах, вы - здесь, в карельских лесах. И вместе мы сохраняем память о подвиге советского и испанского народов, которые дали отпор фашистам".

Среди захороненных у Сяндебы были и останки астурийца Антонио Суареса Грана. Он родился в Хихоне в 1924 году. В 1937-м вместе с братом Хосе был эвакуирован из охваченной гражданской войной Испании в СССР. Когда началась Великая Отечественная война, Антонио учился в ленинградском ремесленном училище №56. О том, как были найдены останки А. Суареса Грана, можно прочитать здесь.

В начале текущего года благодаря усилиям астурийской ассоциации "Дети России" и Испанского центра в Москве были найдены родственники Антонио. Его внучатый племянник Авелино Суарес Мартин живет в Малаге. Из-за коронавирусных ограничений он не смог приехать в Россию и прислал эмоциональное видеообращение. В нем он рассказал, что несколько лет назад его мать приезжала в Россию, чтобы выяснить обстоятельства и установить место гибели А. Суареса Граны. Но - безрезультатно. И вот теперь эта семейная история получила свое завершение.

"Известие, с одной стороны, разбередило старую рану, а с другой, принесло мне облегчение, так как теперь я точно знаю, что мой дядя Антонио погиб на фронте и покоится с миром", - признался А. Суарес Мартин.

Добавим, об испанских добровольцах из 3-й ЛДНО знают не только их потомки. В Стране Басков действует ассоциация "Санчо де Беурко", которая занимается изучением истории участия басков в Гражданской войне в Испании 1936-1939 гг. и во Второй мировой войне.