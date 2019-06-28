Тассовцы стали лауреатами Всероссийского конкурса журналистов

Союз журналистов России подвел итоги Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2018 года. В число его победителей вошла собкор отдела неновостного контента редакции сайта tass.ru Бэлла Волкова с публикацией "Девушка, да вы пожарный", а также ветеран ТАСС, журналист и писатель Александр Харченко с книгой "Я стал частью этой войны".

Материал Бэллы Волковой посвящен работе волонтеров хосписа. Для того, чтобы раскрыть эту непростую тему, журналист ТАСС на несколько месяцев сама стала волонтером в Центре паллиативной помощи.

"Прошлой весной мне позвонили из пресс-службы фонда "Вера" и предложили эксперимент: стать волонтером в хосписе и написать об этом изнутри, – рассказала Волкова. – Мы решили, что это должна быть полноценная история – не сходить пару раз на пару часов, а действительно поволонтерить хотя бы несколько месяцев. Почти все лето я проводила выходные в хосписе. И обнаружила, что там не страшно, а весело. И что самое сложное – это бегать по лестницам и возить тяжелые коляски и кровати с пациентами".

По словам журналиста, было непросто структурировать материал, собрать истории, оставив только самое ценное и ничего не упустив. "На это ушло много времени и сил, но, кажется, все получилось. Материал точно не удался бы без нашего бильд-редактора Илоны Грибовской и фотографа ТАСС Михаила Терещенко. Мише – мое отдельное спасибо: он сделал лучшие фото из хосписа, которые я видела. На них много солнечного света, и сразу видно – это дом, а не больница. Кстати, я видела, как эти фото использовали другие СМИ, – значит, они понравились не только мне", – отметила Волкова.

Она призналась, что этот текст планировался как личный, но когда он вышел, множество волонтеров – знакомых и незнакомых – сделали перепосты. "И я поняла: мне удалось "через себя" рассказать о том, что чувствуют многие. Я до сих пор иногда слышу от волонтеров "спасибо за этот текст" и очень этим горжусь", – рассказала журналист.

Она продолжает навещать пациентов хосписа и сегодня. "В хосписе (вернее, в Центре паллиативной помощи) я волонтерю и сейчас, правда, реже. Иногда передаю туда сладости для пациентов, которые мне приносят сотрудники ТАСС (как-то коллега, знакомя меня с другим коллегой, сказала: "Это Бэлла пастила" – потому что я часто прошу принести для пациентов пастилу или зефир). Приносить сладости – это тоже вид волонтерства. И я очень рада, что вирус волонтерства постепенно захватывает многих наших коллег", – призналась Волкова.

В число победителей конкурса вошел также ветеран ТАСС, журналист и писатель Александр Харченко. Жюри отметило его книгу "Я стал частью этой войны" в специальной номинации "Книги о журналистике и журналистах". На счету Харченко – полсотни командировок в зоны боевых действий, в том числе – освещение антитеррористических операций в Чечне и Дагестане. Его пронзительные стихи стали основой для песен, которые знают и любят военные.

"Более 15 лет, как спецкор, я выезжал в зоны боевых действий и межнациональных конфликтов, – отметил, комментируя победу в конкурсе, Александр Харченко. – В последние годы возникло желание рассказать о людях, которые добыли Победу в Великой Отечественной войне. И о сегодняшних конфликтах. Я побывал на трех войнах и мне было что рассказать. Я говорил своим будущим читателям, что война – это неправильно, неестественно, но без нее не оценишь значение мира. В книгу "Я стал частью этой войны" вошли повести и рассказы, стихи из репортерского блокнота журналиста "спецназа" – так в январе 1995 года в Грозном меня и моих коллег назвал комендант города генерал-майор Виктор Линьков. Я счастлив, что мой труд заметили и оценили коллеги по журналистскому цеху".

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в сентябре в Сочи на Форуме современной журналистики "Вся Россия – 2019".