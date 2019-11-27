Вечер памяти Алексея Букалова пройдет в Москве

Вечер, посвященный памяти легендарного журналиста-международника и писателя-пушкиниста Алексея Букалова, пройдет 4 декабря в Московском доме композиторов. Друзья и соратники Алексея Михайловича поделятся воспоминаниями об этом талантливом человеке, который отдал ТАСС почти четверть века своей удивительной жизни.

Во встрече примут участие генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, телеведущий Владимир Познер, журналист и писатель Юрий Рост. Гости увидят документальный фильм "Крутая лестница", посвященный работе Алексея Букалова. Картина получила главный приз творческого конкурса на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2018". Ее автором стал заместитель руководителя творческо-производственного объединения главной дирекции ГТРК "Культура" Аркадий Бедеров, режиссером – Елена Ласкари.

Еще совсем недавно Алексей Михайлович делился с ТАСС впечатлениями об этом фильме: "Сохранилось ощущение радости от участия в общем важном деле, о чувстве локтя, о человеческой солидарности и взаимном доверии". Этот комментарий он дал в октябре 2018-го, а спустя два месяца, 27 декабря, Алексея Михайловича не стало...

Алексей Букалов возглавил представительство ТАСС в Италии в 1991 году. Он стал первым российским журналистом, который установил доверительные отношения с руководством Ватикана и в составе папского пресс-пула сопровождал понтификов в зарубежных поездках. Позже в своей книге "С понтификами по белу свету" Букалов отразил свой уникальный опыт общения с тремя главами Римско-католической церкви – Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском. А еще он был единственным российским журналистом, текст которого Иоанн Павел II включил в свою проповедь у Колизея.

Букалов известен также как авторитетный исследователь творчества Александра Пушкина. Его книги "Пушкинская Африка", "Пушкинская Италия" и "Берег дальный" раскрывают новые грани наследия великого поэта.

Алексей Букалов – лауреат многочисленных наград и премий. Среди них орден Дружбы, медаль Пушкина, "Золотой мост", международная премия "Н. В. Гоголь в Италии", национальная премия в области прессы "Искра", Международная Пушкинская премия.