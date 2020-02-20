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Журналисты ТАСС стали героями фотовыставки на Никитском бульваре

Экспозицию о лауреатах премии мэра Москвы можно увидеть до 15 марта
Описание
© Олег Елков/ТАСС

Фотовыставка о лауреатах премии города Москвы в области журналистики за 2019 год открылась на Никитском бульваре столицы. Среди ее героев – руководитель редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации ТАСС Татьяна Хан и специальные корреспонденты агентства Иван Ухин и Александра Рыжкова. Журналисты-тассовцы получили награды "за актуальные информационные материалы по вопросам общественно-политической жизни российского общества и столицы".

Татьяна Хан работает в ТАСС с 2001 года, освещая деятельность ключевых ведомств правоохранительной системы России. Она награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, неоднократно удостаивалась наград и благодарностей МЧС и МВД России.

Специальный корреспондент редакции новостей Московского региона Александра Рыжкова трудится в агентстве с 2014 года. Первоначально занималась тематикой агропищевого сектора, а с 2017 года освещает вопросы обращения с отходами.

Иван Ухин стал корреспондентом редакции политической информации ТАСС в 2018 году. Основное направление его публикаций – деятельность Центризбиркома, "Единой России" и Общественной палаты РФ.

Подробная информация о победителях размещена на стендах экспозиции. Выставка продлится до 15 марта. Ее организатор – Дирекция массовых мероприятий Департамента культуры города Москвы.

Напомним, лучших журналистов Москвы чествовали 15 января на приеме в историческом Белом зале мэрии на Тверской улице. Мэр столицы Сергей Собянин вручил награды 19 лауреатам, среди которых четыре представителя ТАСС.

Премия была учреждена в 2001 году и присуждается ежегодно за создание наиболее талантливых и актуальных материалов в СМИ, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы.

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