Проект ТАСС представлен на круглом столе, посвященном наследию Второй мировой войны

Международный круглый стол "Вторая мировая война и исторические судьбы Ибероамерики" прошел в онлайн-формате в Москве. Он стал первым событием в рамках II Международного конгресса "Россия и Испания: политика, экономика, культура", который запланирован на осень 2020 года в столице.

В мероприятии, организатором которого выступил Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", приняли участие 120 экспертов из Испании и России. Партнерами ВШЭ в проведении конгресса стали посольство Испании в России, Институт Сервантеса, Университет МГИМО, Российский университет дружбы народов.

На круглом столе с докладом "Проекты ТАСС по увековечению памяти испанцев-республиканцев – участников Ленинградской битвы 1941-1944" выступил руководитель отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский.

"Сегодня СПб РИЦ ТАСС стал центром научных исследований по указанной теме в масштабах всего Северо-Запада России, – рассказал Вязьменский. – Исследования начались в 2015 году по заданию центрального офиса ТАСС. Тогда мы искали малоизвестные, но не ставшие от этого менее героическими, страницы Ленинградской битвы. Они легли в основу тассовского проекта "Путь к победе". Одной из таких страниц стал боевой путь испанско-советского интернационального партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова под командованием Франциско Гульона. В 2019 году ТАСС издал мою книгу "Ленинградская битва 1941-1944. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память".

Исследования не ограничились лишь написанием книги. К работе по увековечению памяти бойцов отряда тассовцы привлекли школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, воинские части Западного военного округа, профессиональных историков и краеведов. Нашли родственников бойцов отряда, собрали их воспоминания.

В 2017 году совместно с Испанским центром в Москве и Союзом организаций российских соотечественников в Испании тема исследований расширилась. В орбиту попали испанские "дети войны", воспитанники ленинградских детских домов, которые защищали город на Неве в Ленинградской армии народного ополчения.

24 июня 2018 года при активном участии ТАСС в деревне Сяндеба Олонецкого района Республики Карелия были открыты памятные знаки с фамилиями 23 испанских юношей-добровольцев, павших на карельском фронте в составе 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения. Эти фамилии тассовцы выявили совместно с Испанским центром в Москве.

В январе 2019 года в Историческом парке "Россия – моя история" (г. Санкт-Петербург) проходила выставка "Спасенное детство", посвященная эвакуации детей из блокадного Ленинграда. Отдельная экспозиция, прошедшая при поддержке ТАСС, была посвящена испанским "детям войны". Ее посетила делегация испанцев, которые воспитывались в ленинградских детских домах.

"Рассказал я на круглом столе и о будущих планах в этом направлении, – отметил Вязьменский. – В сентябре 2020 года в Историческом парке "Россия – моя история" откроется мультимедийная выставка "Испанские интернационалисты в боях за Ленинград". В ее основу положены исследования отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС. Они касаются вклада испанских партизан, ополченцев и летчиков в освобождение города. Выставка пройдет при участии Испанского центра в Москве, Ассоциации летчиков-республиканцев (Испания) и при поддержке посольства Испании в России".