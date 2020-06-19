Журналист ТАСС Бэлла Волкова победила в конкурсе "Герои пера 2020"

Материал корреспондента отдела неновостного контента редакции сайта tass.ru Бэллы Волковой "Катком по аутизму" вошел в число победителей конкурса "Герои пера 2020", который посвящен социальной ответственности и благотворительности. Итоги голосования жюри были озвучены 18 июня во время церемонии награждения, которая прошла в онлайн-формате.

Публикация Волковой победила в номинации "На линии добра" (для интернет-порталов и информационных агентств). "Катком по аутизму" – это история о том, как тренировки на льду меняют "особенных" детей, а еще – о любви, терпении и стойкости их родителей.

"В последние месяцы меня, как и многих, радует любое доброе слово – а уж победа в конкурсе и подавно. Нам всем сейчас нужны радости, а радость от того, что твою работу оценили, для меня – одна из самых важных, – поделилась Волкова. – У меня впервые было награждение онлайн, по Zoom, и это тоже новое впечатление. Если честно, я впервые за долгое время заскучала по привычной жизни – гораздо приятнее получать награду в руки, говорить несколько слов в микрофон и видеть коллег вживую! Темы социальной ответственности и благотворительности, которые оценивает конкурс, – это фактически мой профиль в ТАСС: я много пишу об этом. И мне очень важно это ощущение причастности к чему-то хорошему, к людям, которые делают добро".

В церемонии награждения приняли участие представители фондов и волонтерских организаций России, известные общественные деятели, журналисты, актеры и музыканты. Она прошла в формате онлайн-марафона в поддержку деятельности некоммерческих организаций в период пандемии коронавируса.

В этом году на конкурсный отбор было подано более 660 заявок, которые поступили от 221 СМИ. Конкурс, который с 2018 года проводит Центр социальных проектов "Быть человеком", направлен на развитие волонтерства, социальной ответственности и добрых поступков в обществе. В числе его задач – популяризация активной гражданской позиции и рабочих профессий, формирование нравственных ориентиров и воспитание подрастающего поколения.