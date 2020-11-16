Рисунок 7-летней Софьи Дорошенко пополнил галерею аукционного дома "Суворовъ"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Рисунок 7-летней Софьи Дорошенко из башкирского города Туймазы занял достойное место рядом с работами знаменитых художников в галерее аукционного дома "Суворовъ". Как сообщил в понедельник исполнительный директор АНО содействия социальной реабилитации детей-инвалидов (АНО ССРДИ) "Я могу!" Александр Василевский, рисунок участницы Всероссийского конкурса рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья "Я могу! Я рисую!" приобрел известный российский коллекционер и галерист Валерий Суворов. Его внимание привлекла работа "Это я Соня и мой кот Рыжик".

"Коллекционер подписал юной художнице открытку с искренними и добрыми пожеланиями. По просьбе мамы Софьи, девочке был отправлен большой набор качественных и профессиональных принадлежностей для рисования - акриловые краски, кисточки, альбомы. Суворов "подглядел" рисунок из специального каталога лучших работ конкурса, выпущенного весной 2020 год", - рассказал Василевский, добавив, что одной из главных целей конкурса является наведение инклюзивных мостов между участвующими в конкурсе юными художниками и всеми неравнодушными людьми. "Мы развиваем проект именно в этом направлении, стараясь увеличить в разы помощь и поддержку для участников конкурса и членов их семей" - подчеркнул он.

"Этот проект имеет большую важность и актуальность, готовы содействовать его развитию на постоянной основе", - добавил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

О конкурсе

Конкурс "Я могу! Я рисую!" направлен на поддержку детей с ОВЗ и интеграцию их в общество, выявление талантливых детей, поощрение и развитие их творческих способностей. Всего из более 3,2 тыс. рисунков в ходе второго конкурса были выбраны 13 победителей. Многие участники получили призы и вознаграждения, их рисунки теперь появляются в различных каталогах и календарях.

Конкурс осуществляется при поддержке АНО "Агентство Стратегических Инициатив", министерства социальной политики Свердловской области, полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, АНО содействия социальной реабилитации детей-инвалидов "Я могу!", ООО "Научно-производственное предприятие "Детская восстановительная медицина" и Уральского регионального информационного центра ТАСС.