ШААЗ оснащает новым оборудованием участок изготовления погрузочно-доставочных машин

ТАСС, 24 ноября. На Шадринском автоагрегатном заводе (ШААЗ, предприятие машиностроительного комплекса УГМК в Курганской области) участок изготовления погрузочно-доставочных машин (ПДМ) пополнился новым мостовым однобалочным краном грузоподъемностью 10 тонн. Об этом сообщили во вторник в управлении общественных связей Уральской горно-металлургической компании.

"Это второе подъемное сооружение на нашем участке, необходимое для перемещения комплектующих и иных грузов в процессе изготовления ПДМ. До этого момента мы располагали только 5-тонным краном, а с появлением нового устройства сможем перемещать грузы на нескольких операциях одновременно, что значительно ускорит и упростит процесс производства машин", - приводят в управлении слова заместителя начальника цеха модернизации тепловозов АО "ШААЗ" Романа Вахрамеева.

В УГМК рассказали, что 28 метровую металлическую конструкцию массой 17 тонн изготовили на Средневолжском крановом заводе. Специалисты этого же предприятия прибыли из Ульяновска в Шадринск для осуществления монтажа крана на месте – были поставлены концевые балки, подвешена грузовая тележка, поднят и установлен кран на подкрановые пути и произведено его электроподключение.

Как пояснил Вахрамеев, кроме мостового крана, участок производства ПДМ также дооснащен новым трубогибочным и токарными станками для металлообработки.

Сейчас на участке завершается сборка второй погрузочно-доставочной машины ПДМ14-УГМК грузоподъемностью 14 тонн. В ближайшее время специалисты приступят к настройке гидравлической системы, электроники и подготовке к ходовым испытаниям, после которых машину сдадут заказчику. Параллельно в работе находится 10-тонная ПДМ. Также до конца года начнется изготовление деталей для погрузочно-доставочной машины грузоподъемностью 17 тонн — следующей модели в линейке шахтных погрузчиков. Выпуск первой ПДМ17-УГМК намечен на 2021 год.

В УГМК отметили, что всего с начала реализации инвестиционного проекта по производству погрузочно-доставочных машин в 2018 году в АО "ШААЗ" выпущено десять погрузчиков. С выходом на проектную мощность предприятие планирует выпускать до 50 единиц подземной техники в год, включая ПДМ различной грузоподъемности и шахтные самосвалы.

О предприятии

ШААЗ был организован в декабре 1941 года на базе эвакуированных в Курганскую область цехов Московского автозавода. После войны предприятие получило автоагрегатный профиль и специализировалось на производстве различной продукции для Уральского и Горьковского автозаводов. В 1970-х годах ШААЗ входит в состав смежников Камского автозавода (КамАЗ). С 1999 года предприятие входит в УГМК. Выпускает водяные и масляные радиаторы для автомобильных двигателей, охладители наддувочного воздуха, отопители радиаторного типа, предпусковые подогреватели, независимые отопители, домкраты гидравлические, рычажно-винтовые и другие агрегаты и машины. Продукция ОАО "ШААЗ" поставляется в 12 стран.

В сентябре 2018 года ШААЗ наряду с другим предприятием УГМК – ООО "Оренбургский радиатор" – был признан лучшим в России производителем теплообменников. Оба предприятия стали лауреатами национальной премии "Автокомпонент года".

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.