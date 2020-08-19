Курганский завод выпустил первую погрузочно-доставочную машину грузоподъемностью 14 тонн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Шадринский автоагрегатный завод в Курганской области (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) выпустил первую погрузочно-доставочную машину грузоподъемностью 14 тонн. Погрузчик создан для работы в низкопрофильных подземных шахтах и на больших подъемных выработках, машиной можно управлять дистанционно, сообщили в среду в пресс-службе УГМК.

"АО "Шадринский автоагрегатный завод" выпустило первую погрузочно-доставочную машину ПДМ14-УГМК Ferrit грузоподъемностью 14 тонн, <…> по своим техническим характеристикам совместный продукт Ferrit и ШААЗа является полным аналогом известных мировых брендов. Машина имеет классическую для такого типа техники компоновку - сочлененная рама, заднее расположение двигателя, боковое расположение кабины. Поставщиком дизельного двигателя <…> стала компания "Камминз Кама" (совместное предприятие ПАО "КАМАЗ" и Cummins Inc), шасси поставила бельгийская фирма DANA Spicer", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14-тонная машина - продолжение проекта по освоению выпуска всей линейки шахтной техники, которую в России до настоящего момента не производили. Погрузчик создан для работы в низкопрофильных подземных шахтах и на больших подъемных выработках, его можно применять при строительстве тоннелей и на земляных работах. Машина может перевозить до 14 тонн сыпучих грузов на небольшие расстояния. Кроме того, ею можно управлять дистанционно - когда существует потенциальная опасность для человека, оператор может находиться на безопасном расстоянии 20-30 метров и с помощью пульта управлять действиями машины так же, как и при нахождении внутри нее.

Первый погрузчик направлен на Учалинский горно-обогатительный комбинат. "До конца 2020 года нам предстоит выпустить две машины грузоподъемностью 10 тонн и еще одну грузоподъемностью 14 тонн. Параллельно проектируется 17-тонная машина, ее выпуск намечен на следующий год", - цитирует пресс-служба советника технического директора АО "ШААЗ" Александра Фомина.

Уточняется, что с выходом на проектную мощность предприятие планирует выпускать до 50 единиц подземной техники в год, в том числе погрузочно-доставочные машины грузоподъемностью 10, 14 и 17 тонн и шахтные самосвалы.