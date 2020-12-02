ТАСС, 2 декабря. Депутаты Воронежской областной думы приняли участие в акции взаимопомощи "#МыВместе", рассказали в среду в пресс-службе регионального парламента.

"Одинокие и малообеспеченные пожилые жители региона начали бесплатно получать продукты питания. Самое необходимое (молоко, крупы, мука, печенье, масло и чай) волонтеры привозят на дом. Списки нуждающихся добровольцам передали представители районных отделов социальной защиты", - сказано в сообщении.

В работе добровольцев активно участвуют депутаты Воронежской областной думы. Кристина Кулешова, Артем Зубков, Ольга Ортина и Артем Копылов прошли специальный инструктаж в Доме молодежи, где им рассказали о работе в условиях ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Парламентариев вместе с другими добровольцами обеспечили также средствами индивидуальной защиты. Маски, перчатки, антибактериальные средства в волонтерский штаб поставляют в качестве помощи неравнодушные граждане и организации.

Включиться в работу по оказанию помощи людям в условиях пандемии депутатов регионального парламента попросил председатель Воронежской облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетесов. Он напомнил, что на сегодняшний день моральная и материальная поддержка необходима как минимум одиннадцати тысячам жителей региона в возрасте от 70 лет и старше, рассказали в пресс-службе.

"В наших силах проявить заботу обо всех нуждающихся в поддержке жителях Воронежской области. Тем более, речь идет о пожилых и одиноких людях, многие из которых ветераны Великой Отечественной войны. Долг всех неравнодушных граждан защитить тех, кто в свое время ценой невероятных усилий отстоял свободу и независимость нашей страны, сохранили мир для потомков", - подчеркнул Владимир Нетесов.

На сегодняшний день уже сформирована тысяча пакетов с продуктами первой необходимости. Часть груза депутаты Воронежской областной думы на личном транспорте развезли по адресатам.

"Это важная часть нашей депутатской работы - помогать жителям своего округа, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, - подчеркнул заместитель председателя комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Воронежской областной думы Артем Копылов. - Есть возможность - помогаем добровольцам лично развозить продукты и лекарства, либо оплачиваем ГСМ автоволонтерам. Сегодня важно любое проявление внимания".

В пресс-службе добавили, что в Волонтерском центре ждут новых поставок продуктов, их предоставляют крупные торговые федеральные сети. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту облдумы Ольга Ортина напомнила, что для получения помощи достаточно обратиться в социальную службу по месту жительства или в приемную своего депутата облдумы.

"Эта акция позволяет людям старшего поколения находиться дома на самоизоляции и какое-то время не выходить на улицу, не посещать общественные места, где есть риск заразиться коронавирусом. Поэтому всем, кто нуждается в реальной помощи - она будет оказана в оперативном режиме", - отметила она.

Поддержку оказывают и волонтерам-медикам. Комплексные обеды от одной из сетей быстрого питания фасуют и развозят в приемные отделения, где принимают пациентов с коронавирусом. Наборы предназначены для студентов-добровольцев, которые помогают врачам в поликлиниках и больницах. Таких уже несколько сотен. Одни трудятся санитарами и операторами в колл-центрах, другие наравне с профессионалами работают в "красных зонах" и подстанциях скорой медицинской помощи. С ростом заболеваемости количество добровольцев увеличивается.

"Прогнозируем, что на следующей неделе нам потребуется больше горячих обедов. Мы хотим охватить этим видом поддержки не только студентов ВГМУ, но и учащихся медицинского колледжа. Добровольных помощников с медицинским образованием становится все больше", - рассказала зампредседателя комитета Воронежской областной думы по образованию, науке и молодежной политике, активист Волонтерского центра региона Кристина Кулешова.

Владимир Нетесов выразил особую благодарность волонтерам-медикам за их помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Врачи сегодня находятся на передовой. В так называемых "красных зонах" идет ежеминутная борьба за жизнь и здоровье жителей нашей области. Поэтому необходимо создать все условия для медперсонала, чтобы они делали свою работу - спасали людей, а мы в свою очередь, и на уровне волонтерского центра, и депутатского корпуса должны снять с них часть повседневных, бытовых проблем и забот", - подчеркнул он