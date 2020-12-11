МТС расширила возможности облака для госструктур

Москва, 11 декабря. Как сообщили в провайдере, после прохождения очередной аттестации расширен спектр данных, которые госучреждения и бизнес могут разместить в облаке, соблюдая российское законодательство. Данные будут храниться в выделенном сегменте облака, который аттестован согласно приказу ФСТЭК №17 от 11.02.2013г. и полностью соответствует требованиям 152-ФЗ "О персональных данных" и подзаконных актов. Это позволит избежать затрат на построение и поддержание ИТ-инфраструктуры, соответствующей требованиям закона.

По данным провайдера, госструктуры смогут размещать в облаке все виды государственных информационных систем, в том числе те, которые требуют наивысшего, первого класса защищенности К1. Это могут быть любые сервисы, не содержащие гостайну, например, ресурсы для оказания государственных услуг и взаимодействия с жителями, базы данных налогоплательщиков. В облако могут переноситься системы любого уровня значимости и масштаба: федерального, регионального или объектового.

В облаке можно обрабатывать паспортные и медицинские, а также специальные категории персональных данных, которые установлены постановлением правительства[1] и требуют первого (УЗ-1), наивысшего уровня защиты. Среди них данные, связанные с политической, расовой, национальной, религиозной принадлежностью граждан, а также философскими убеждениями и состоянием здоровья.

"МТС – одна из немногих российских компаний, которая подтвердила наивысший уровень защищенности облачной платформы", - отмечает директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов. По его словам, госучреждения и предприятия все чаще выбирают облачные технологии: за последний год вдвое выросло число клиентов облака из государственного сектора.

По данным экспертов, сервис развернут в собственных дата-центрах провайдера. Можно выбрать одну из двух локаций аттестованного сегмента, в том числе площадку дата-центра "Авантаж", который соответствует высокому уровню надёжности Tier-III. По прогнозам "ТМТ Консалтинг", объем рынка облаков вырастет на 27% по итогам 2020 года.

[1] Уровни УЗ-1, УЗ-2, УЗ-3, УЗ-4, установлены постановлением правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".