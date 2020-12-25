"Россети Тюмень" ввели в работу подстанцию "Ореховская" в Югре

ТАСС, 25 декабря. АО "Россети Тюмень" ввели в работу подстанцию "Ореховская" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Запуск подстанции прошел в рамках торжественной церемонии пуска энергообъектов "Россетей", сообщили в пятницу в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень". В формате видеоконференцсвязи к мероприятию были подключены главы четырех регионов страны, где в этот день заработали новые питающие центры.

Подстанция 110 кВ "Ореховская" введена в эксплуатацию после реконструкции. Как отметил генеральный директор "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко, мощность объекта увеличена в два раза до 32 МВА. Питающий центр имеет ключевое значение для электроснабжения предприятий нефтедобывающей отрасли Нижневартовского района: "Газпромнефть-Хантос" и Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия. Инвестиции в проект составили 485 млн рублей.

Работы на подстанции "Ореховская" проведены в соответствии с концепцией "Цифровая трансформация 2030". Основное оборудование – российского производства и стран таможенного союза. Автоматизированная система управления подстанцией обрабатывает порядка тысячи сигналов и позволяет дистанционно управлять объектом. Это значительно повышает качество работы подстанции, сокращает время проведения переключений в электроустановках.

"Реконструкция подстанции позволит усилить надежность электроснабжения Орехово-Ермаковского месторождения, где ежегодно добывается более 700 тысяч тонн нефти, а также обеспечить технологическое присоединение новых промышленных объектов", – подчеркнула губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, принявшая участие в торжественной церемонии по ВКС. По ее словам, энергетиками ПАО "Россети" ведется активная работа и на действующих энергообъектах, и по созданию новых - например, завершается реконструкция и строительство подстанций "Выкатная" и "Эргинская", мощности которых обеспечат развитие нефтяных месторождений Эргинского кластера. "Освоение этой группы месторождений позволит создать тысячи новых рабочих мест. В 2020 году началось строительство подстанции "УПСВ-1" для энергоснабжения Мамонтовского нефтяного месторождения. Благодарю команду "Россети" за вклад в развитие энергетической инфраструктуры нашего региона", - добавила губернатор.

Вместе с подстанцией "Ореховская" "Россети" запустили еще три центра питания в Ленинградской и Вологодской областях и Краснодарском крае. Суммарная мощность введенных объектов составила 122 МВА.