ЧКПЗ наладил серийное производство кованых ступиц для прицепной техники

ТАСС, 2 февраля. Челябинский кузнечно-прессовый завод в четвертом квартале 2020 года завершил освоение нового вида продукции – кованых ступиц для прицепной техники. Как сообщили во вторник в пресс-службе ПАО "ЧКПЗ", на сегодняшний день изделия успешно прошли пробеговые испытания и применяются на линейке прицепов ПАО "ЧМЗАП" (Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов, ПАО "Уралавтоприцеп" – прим. ТАСС).

"Кованые ступицы существенно выигрывают по эксплуатационным характеристикам перед классическими литыми. У них отсутствуют фундаментальные изъяны технологии литья, связанные с возможным наличием скрытых дефектов, таких как: газовые раковины, незаполнение, пористость поверхности. Ступицы, кованные на кузнечно-прессовом оборудовании, не имеют данных отклонений и отличаются высокой надежностью даже при больших нагрузках на прицепной технике", - сказано в сообщении предприятия.

Положительное заключение по итогам первых испытаний новой продукции было получено в декабре, а в январе 2021 года на ЧКПЗ уже налажено серийное производство – как поковок ступиц, так и готовых механически обработанных изделий, добавили на предприятии.

"В ближайшее время будет отгружен уже серийный объем ступиц для ПАО "ЧМЗАП", далее – ежемесячные поставки. Параллельно ведем переговоры с другими автозаводами – кованые ступицы действительно надежны и наверняка будут востребованы, а производственные мощности и опыт ЧКПЗ позволят закрыть потребности наших партнеров в кратчайшие сроки и с гарантией качества", - приводят в пресс-службе слова руководителя бизнеса "Автопром" ПАО "ЧКПЗ" Евгения Кокшарова.

Ранее Челябинский кузнечно-прессовый завод посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.