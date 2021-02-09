ЧКПЗ запускает проект нового перспективного производства железнодорожных комплектующих

ТАСС, 9 февраля. Челябинский кузнечно-прессовый завод запустит инновационное производство комплектующих для железнодорожных узлов с привлечением федерально-регионального займа Фонда развития промышленности. Как сообщили во вторник в пресс-службе ПАО "ЧКПЗ", на предприятии будут изготавливать внешние и внутренние кольца буксовых подшипников – важных деталей, непосредственно отвечающих за безопасность движения железнодорожных составов.

"Подшипники – это элемент буксового узла, который устанавливается на колеса во всех пассажирских и грузовых вагонах. Его задача равномерно передавать нагрузку на колесные пары состава во время движения и обеспечивать стойкость конструкции на высоких скоростях", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что поскольку кольца буксовых подшипников являются деталями с высокими показателями надежности, к ним предъявляются строгие требования по геометрии и механическим свойствам. Использование нового оборудования позволит максимально автоматизировать производственный процесс, повысить точность всех параметров изделий и снизить расход сырья. Предприятие намерено поставлять клиентам как отдельные комплектующие, так и готовые узлы, что ранее было невозможно.

"ЧКПЗ не впервые успешно использует заемные средства ФРП. Ранее с помощью другого займа Фонда развития промышленности предприятие реализовало проект по локализации производства ряда других комплектующих для подшипников", - сказано в сообщении.

Общий бюджет проекта составляет 153 млн рублей, из которых 70 млн предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн – в виде займа от Государственного фонда развития промышленности Челябинской области.

По словам генерального директора ПАО "ЧКПЗ" Андрея Гартунга, при поддержке ФРП реализация уникальных и крайне перспективных проектов ЧКПЗ значительно ускоряется. "Предоставляя нам займы на льготных, по сравнению с банковским финансированием, условиях, Фонд помогает развивать производство комплектующих подшипников в РФ, а это по цепочке косвенно поддерживает производителей инновационных вагонов, пользователей таких вагонов и заказчиков перевозки железнодорожных грузов. Средства займа будут направлены на покупку нового технологического оборудования, а также ремонт и модернизацию действующего", - отметил он.

Ранее Челябинский кузнечно-прессовый завод посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.