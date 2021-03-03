ПАО "ММК" вошло в ТОП эффективности корпоративного участия в территориальном развитии

ТАСС, 3 марта. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" вошло в число лидеров по эффективности корпоративного участия в территориальном развитии. Об этом сообщили в среду в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК" по итогам прошедшей в Москве научно-практической конференции "Бизнес и территории". Там было представлено совместное исследование Центра стратегических разработок и Центра социальных проектов "Платформа" под общим названием "Бизнес и территории: новый этап отношений".

В управлении рассказали, что на примере ведущих компаний страны и территорий их присутствия эксперты проанализировали наиболее эффективные стратегии управления корпоративными инвестициями в территориальное развитие. "По мнению исследователей, на сегодняшний день в России среди крупных промышленных групп выделился пул лидеров, в частности, металлургических компаний, создавших на своих территориях наиболее эффективные практики взаимодействия бизнеса с муниципальными образованиями. Одним из признанных лидеров в этой сфере является Магнитогорский металлургический комбинат", - сказано в сообщении.

"ММК уделяет особое внимание развитию городской среды и росту качества жизни в Магнитогорске, для которого комбинат является градообразующим предприятием. Инвестиционная активность компании на территории присутствия является одним из ярких примеров ответственного отношения бизнеса к вопросам регионального социально-экономического развития. Соответствующее экспертное мнение о ММК подкрепляется многочисленными публикациями в СМИ и в популярных социальных сетях", - приводят в управлении слова основателя ЦСП "Платформа" Алексея Фирсова.

"Лидерские позиции ММК и его руководства дополнительно усилились после того, как в Магнитогорске по личной инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова стартовал по-настоящему прорывной и во многом уникальный для нашей страны проект по созданию новой территории развития, а именно многофункционального парка "Притяжение". Значимость проекта, претендующего на звание регионального бренда, подтверждается высокой степенью его поддержки на федеральном и областном уровне", - подчеркнул Фирсов.

В управлении напомнили, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, в феврале побывавший в Магнитогорске с рабочим визитом, познакомился с ключевыми проектами Магнитки по развитию городской территории, и, прежде всего, с проектом создания уникального многофункционального парка. По итогам визита вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы строительства и развития инфраструктуры, поблагодарил Виктора Рашникова за реализованные и перспективные инициативы и особо отметил масштабы и общественную значимость проекта "Притяжение".