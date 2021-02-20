Вице-премьер Хуснуллин оценил проект "Притяжение", реализуемый ММК в Магнитогорске

ТАСС, 20 февраля. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин с в ходе рабочего визита в Магнитогорск познакомился с ключевыми проектами Магнитогорского металлургического комбината (ММК) по развитию городской территории, и, прежде всего, с проектом создания уникального многофункционального парка "Притяжение", а также побывал на ММК. Об этом сообщили в субботу в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Вице-премьера, курирующего вопросы строительства и развития инфраструктуры, в рабочей поездке сопровождали полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Гости познакомились с ходом реализации проекта по созданию в Магнитогорске парка "Притяжение". "Проект реализуется по инициативе и при поддержке председателя совета директоров ПАО "ММК" Виктора Рашникова. Предполагается комплексное освоение принадлежащей комбинату территории площадью около 400 га. В числе ключевых объектов строительства нового парка – музейно-образовательный комплекс, детский крытый парк развлечений, 50 м плавательный бассейн c фитнес-центром, крытая ледовая арена и 4-звездочный отель. Кроме того, будет создана благоустроенная парковая зона с искусственным водоемом. Также на осваиваемой территории появится современный многопрофильный медицинский центр", - сказано в сообщении.

Как отметил председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, сегодня и комбинат, и город вошли в очень значимый период своего развития, и на повестке дня не только крупномасштабная модернизация на ММК. "Нас волнуют не только вопросы производства. Мы в той же степени заинтересованы в качественном развитии городской среды, в создании по-настоящему комфортных условий для жизни и отдыха всех без исключения магнитогорцев. Безусловно радует, что проект "Притяжение" получил серьезную федеральную и региональную поддержку. На федеральном уровне также получил одобрение проект масштабной модернизации магнитогорского аэропорта", – приводят в управлении слова Рашникова.

Гости также посетили производственную площадку ПАО "ММК", где познакомились с работой модернизированной доменной печи №2, а также современных прокатных комплексов комбината – толстолистового стана 5 тыс. горячей прокатки и стана 2 тыс. холодной прокатки. "Было отмечено, что основной акцент технического перевооружения на ММК сделан на достижении экологической безопасности и применении наилучших доступных технологий. Эти же цели решают и новые производственные комплексы ПАО "ММК", представленные вице-премьеру Марату Хуснуллину: уже построенная аглофабрика №5, строящаяся коксовая батарея №12, а также запланированная к строительству новая доменная печь", - отметили в управлении.

Там добавили, что по завершении визита Марат Хуснуллин поблагодарил Виктора Рашникова за реализованные и перспективные проекты. "Восхищен увиденным, масштабом того, что сделано – и в производстве металла, и в строительстве. Это колоссальные инвестиции, большая работа", - приводят в управлении слова вице-премьера. "Виктор Рашников, в свою очередь, поблагодарил Марата Хуснуллина, Владимира Якушева и Алексея Текслера за всестороннее содействие, благодаря которому Магнитогорск выходит на новый уровень своего экономического и социального развития", - сказано в сообщении.