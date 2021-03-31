В Екатеринбургском ТЮЗе открылась выставка рисунков детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!"

ТАСС, 31 марта. В Екатеринбургском ТЮЗе во вторник торжественно открылась выставка рисунков детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!". Как рассказали организаторы, в главном фойе представлены 50 работ юных художников из Свердловской области – участников и победителей одноименного II Всероссийского конкурса (0+).

"Творчество авторов очень разнообразно по техникам, тематике и жанрам: пейзажи и натюрморты, портреты и излюбленные сказочные сюжеты; пастель, акварель, масло, работы карандашами и пластилинография – калейдоскоп ярких, необычных и очень трогательных картин, каждая из которых имеет свою историю", - сказано в сообщении.

Заместитель министра социальной политики Свердловской области Ольга Федосеева в приветственном слове подчеркнула важность проекта для социальной реабилитации детей-инвалидов. Заместитель начальника Управления культуры города Екатеринбурга Елена Трофимова подчеркнула, как важно для обычных детей и взрослых встретиться с работами детей с инвалидностью в таком месте как театр. "Может быть эта встреча с работами сверстников сделает для принятия и инклюзии больше, чем тысячи взрослых слов", - приводятся в сообщении ее слова.

Директор ТЮЗа Евгения Умникова назвала выставку подарком театру на день рождения - 30 марта театр отметил свое 91-летие.

Директор АНО содействия социальной реабилитации детей-инвалидов (АНО ССРДИ) "Я могу!" Евгений Крупин поблагодарил родителей и педагогов, которые вкладывают время, силы, душу в развитие талантов особенных детей.

"Гости выставки изучали рисунки и картины, беседовали с юными художниками и их родителями, каждый нашел что-то свое, именно ту картину, которая трогает душу и открывает новые смыслы, удивлялись, радовались, восхищались. Некоторые высказали желание познакомиться с авторами картин и поддержать их творчество", - рассказал общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Свердловской области Александр Василевский.

На открытии присутствовали и авторы некоторых работ - им были вручены подарки и дипломы. Свой подарок автору работы "Белый Ангел" Ане Язовских вручил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Маленькую Нину Перепечко своим подарком порадовала директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. А директору интерната №13, откуда на конкурс пришло более 30 работ, вручили 15 билетов для воспитанников на детский спектакль и пригласили ребят на экскурсию в телестудию екатеринбургского "4 канала".

О проекте

Проект реализован при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области и научно-производственного предприятия "Детская восстановительная медицина". Информационный партнер - Уральский региональный информационный центр ТАСС. Выставка будет работать в главном фойе Екатеринбургского ТЮЗа до 12 апреля. Онлайн-выставка – на сайте ямогуярисую.рф.