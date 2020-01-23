Подведены итоги Всероссийского конкурса рисунков детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!"

ТАСС, 23 января. Подведены итоги II Всероссийского конкурса рисунков детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!" (0+). Как сообщили организаторы, на конкурс были приняты 3252 работы от детей-инвалидов из 69 регионов России.

О конкурсе

На данный момент "Я могу! Я рисую!" - самый масштабный российский конкурс в сфере изобразительного искусства среди детей с инвалидностью. Он направлен на поддержку детей-инвалидов и интеграцию их в общество, в созидательную деятельность; выявление талантливых детей, поощрение и развитие их творческих способностей, на социальную поддержку семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания. Для такого ребенка рисование - это шаг в преодолении болезни, способ взаимодействия с миром, возможность выразить чувства и мысли.

Прием работ на конкурс проходил с 1 июля по 1 ноября 2019 года. На сайте ямогуярисую.рф были представлены работы в трех возрастных группах: от 2 до 6 лет - 374 человека; от 7 до 12 лет - 1645 человек; от 13 до 18 лет - 1233 человека.

Работы оценивались 16 членами жюри, также проходило онлайн-голосование на сайте ямогуярисую.рф.

Рисунки могли быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике рисования с помощью педагогов или родителей.

"Победители получат почетный диплом и денежный сертификат в размере 20 тыс. рублей. Планируется выпуск каталога с лучшими работами. Всем участникам конкурса будет выслан специальный диплом", - сообщили организаторы.

О победителях

Согласно положению конкурса, были определены 13 победителей. Три победителя определялись интернет-голосованием, девять определило экспертное жюри, еще одного выбрали организаторы конкурса – АНО содействия социальной реабилитации детей-инвалидов "Я могу!" и ООО "Научно-производственное предприятие "Детская восстановительная медицина".

В возрастной группе от 3 до 6 лет жюри присудило победу Нине Перепечко с работой "Солнечная Я" (педагог Полина Позднякова, учитель ИЗО и МХК из Екатеринбурга); Альбине Абоевой с работой "Семья перелетных птиц" (руководитель - Фатима Гадзаова, педагог дополнительного образования ГБУ РЦРДИ "Феникс" из Владикавказа) и Варваре Гайнутдиновой с работой "Две подруги в лунную ночь" (педагог - Ольга Безинская, город Муравленко ЯНАО).

В возрастной группе от 7 до 12 лет первенствовали Вероника Мухина с работой "Я и мой мир" (руководитель Наталья Милюкова, творческая студия MIX, Челябинск), Константин Качуренко с работой "Волк, воющий на луну" (F-70, город Ялуторовск Тюменской области) и Максим Кокурин с работой "Алые Паруса" (город Дзержинск Нижегородской области).

В возрастной группе от 13 до 18 лет победили Виктория Горькова с работой "Мечта" (педагог Татьяна Новокрещенова, учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №2 поселка Нарышкино Орловской области); Данил Сарсенбаев с работой "Пробуждение" (поселок Юганская Обь, ХМАО) и Анастасия Утюпина с работой "Мечта" (город Шадринск Курганской области).

По итогам интернет-голосования победа досталась 10-летней Анастасии Фадеичевой с работой "Несу добро на благо мира" (город Королев Московской области). В интернет-голосовании она набрала 3578 голосов.

Одиннадцатилетняя Дари Хандажапова с работой "Мой друг" (педагог Оксана Дорохова, воспитатель ГБОУ "СКОШИ №62" из Улан-Удэ Республики Бурятия) в интернет-голосовании набрала 2292 голоса.

Десятилетняя Зарина Хусаенова с работой "Хозяин тайги" (руководитель Кристина Круганченко, учитель ИЗОМАОУ СОШ №2 пгт Серышево Амурской области) в интернет-голосовании набрала 1552 голоса.

В категории "Выбор организаторов" победил 14-летний Юрий Михайлов с работой "Осенний пейзаж" (руководитель Алена Фельзинг, педагог-психолог Тавдинской школы-интерната из города Тавды Свердловской области).

О жюри

Среди членов жюри, состоящего из 16 человек: член-корреспондент Международной академии культуры и искусства Анатолий Мовлян, обладатель международных премий Михаил Сажаев, телеведущий и актер Сергей Белоголовцев, председатель Международного комитета всемирных конгрессов людей с инвалидностью Томас Краус и многие другие.

Об организаторах

Конкурс осуществляется при поддержке АНО "Агентство Стратегических Инициатив", министерства социальной политики Свердловской области, полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, министерства социальной политики Свердловской области, АНО содействия социальной реабилитации детей-инвалидов "Я могу!", ООО "Научно-производственное предприятие "Детская восстановительная медицина" и Уральского регионального информационного центра ТАСС.