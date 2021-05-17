Южный Урал станет одним из первых регионов, где будут реализованы инфраструктурные проекты

ТАСС, 17 мая. Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин высказался за поддержку инфраструктурного проекта в Челябинской области - строительство в областном центре метрополитена с интеграцией его в трамвайную сеть. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации регионального правительства по итогам заседания правительственной комиссии по развитию регионов, которое провел федеральный вице-премьер.

"Челябинская область станет одним из первых регионов, в котором будут реализованы инфраструктурные проекты с привлечением новых финансовых инструментов (бюджетных кредитов)", - отметили в управлении, добавив, что Текслер представил проект завершения строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть.

"Метротрамвай - это новое качество городской среды, градостроительства, новый этап развития общественного транспорта в регионе. В части эффектов, о которых я хотел бы сказать, - это увеличение деловой активности, строительства жилья, повышение транспортной мобильности, улучшение экологической ситуации, прямой рост налоговых поступлений", - сказал глава региона.

"Считаю, что строительство метрополитена с интеграцией его в трамвайную сеть надо поддержать. Достроим метро, начнет и жилищное строительство развиваться. Я сам лично выслушал проектировщиков, с их мнением согласен и поддерживаю мнение губернатора", - отметил Марат Хуснуллин.

В управлении напомнили, что Челябинский метрополитен - это знаковый проект для региона и города-миллионника. Объект начали строить в 1992 году, а проектирование началось в 70-е годы прошлого века, но в 2010 году работы были прекращены из-за отсутствия финансирования. Проект завершения строительства метрополитена в Челябинске в новой версии предусматривает использование метротрамвая с интеграцией в существующую трамвайную сеть.

Также правительственной комиссией поддержаны проекты модернизации трамвайной и троллейбусной системы в Челябинске.

Ранее Алексей Текслер как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" внес на федеральный уровень предложение использовать такой механизм поддержки региональной экономики, как инфраструктурные кредиты. Эта инициатива была одобрена федеральным правительством.

Об итогах заседания

Правительство предварительно поддержало проекты из четырех регионов, претендующие на финансирование за счет инфраструктурных кредитов. Это проекты из Нижегородской, Челябинской, Курской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что они были представлены в четверг на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

"Челябинск: завершение строительства метро с интеграцией в трамвайную сеть, обновление троллейбусов, трамваев и обновление инфраструктуры для их функционирования. Нижний Новгород: ключевой проект - это строительство новых станций третьего по величине метрополитена в стране. Ямал: железнодорожная линия - СШХ. Курск: инфраструктура для жилищного строительства за счет облигаций, жилье - внебюджет. Концептуально эти проекты мы поддерживаем, будем продолжать проработку этих проектов совместно с Минфином", - написал Хуснуллин в Instagram по итогам заседания.

Ранее, в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Хуснуллин отмечал, что объем средств, направляемых на инфраструктурные кредиты для регионов РФ, предполагается постепенно увеличить до 2 трлн рублей.