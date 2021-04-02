Алексей Текслер предложил ряд мер по поддержке финансового состояния регионов

ТАСС, 2 апреля. Губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер сделал ряд предложений по поддержке финансового состояния регионов. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства региона по итогам участия Текслера в совещании по вопросам финансирования программ развития регионов, которое провел с членами правительства РФ президент России Владимир Путин.

Первое предложение касается сбалансированности региональных бюджетов. Текслер попросил президента пересмотреть уровень и механизм поддержки текущего года. Регионам в этом году предстоит вернуть 223 млрд рублей взятых в 2020 году "казначейских кредитов", при это объем дотаций предусмотрен в размере 100 млрд рублей.

"Федеральный бюджет, как известно, по объявленным планам после серьезного дефицита 2020 года будет возвращаться в сбалансированное состояние за два года. К параметрам бюджетного правила он вернется в 2022 году, а дефицит этого года будет примерно посередине между прошлым и будущим годом. Если схожую динамику применить на региональном уровне, то это означало бы поддержку региональных бюджетов текущего года на уровне около 300 млрд рублей с выходом на сбалансированную картину по регионам по итогам 2022 года. Такой подход соответствует логике вашего поручения о сохранении уровня помощи регионам", - отметил Алексей Текслер.

Второе предложение - о выработке механизма реструктуризации коммерческой задолженности регионов за счет кредитов из федерального бюджета. У регионов из-за пандемии снизились доходы, пришлось брать кредиты на незапланированные ранее расходы. Это усложнило ситуацию с закредитованностью. Большие средства уходят только на обслуживание кредитов (без погашения тела долга). Реструктуризация коснулась только бюджетных кредитов, а не коммерческих долгов.

"Проблему нужно решать, бюджеты регионов нужно избавлять от бремени дорогого обслуживания кредитов, накопленных зачастую не сегодня, а многие годы назад. Такая реструктуризация особенно важна сейчас, так как она позволит высвободить средства на достижение национальных целей развития", - отметил Текслер.

Третье предложение касается запуска дополнительного механизма целевого кредитования – долгосрочного и нацеленного на развитие инфраструктуры, которая нужна для достижения национальных целей развития и роста доходной базы бюджетов.

При этом регион сам инициирует проекты со значимыми социально-экономическими эффектами (при одобрении проекта правительственной комиссией); ресурсы должны быть целевыми, авансирование и оплата работ проходить под контролем региона и Минфина России; реализация проекта должна проходить в рамках казначейского сопровождения.

Текслер также поблагодарил президента РФ за принятые и реализованные по поручению главы государства решения по поддержке региональных финансов: в 2020 году субъекты Федерации получили 280 млрд рублей прямых дотаций и 223 млрд рублей специальных бюджетных кредитов на покрытие ранее взятых "казначейских кредитов". Общая сумма поддержки составила более 500 млрд рублей реальной помощи регионам.

В ходе совещания с членами правительства президент России поручил в течение двух недель определить параметры дополнительной финансовой поддержки регионов в 2021 году, чтобы отразить эти данные в послании Федеральному собранию. "Хочу напомнить, что сейчас идет активная работа над посланием Федеральному собранию. В этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, так чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному собранию", - обратился глава государства к участникам совещания.

Также Путин распорядился подготовить конкретные предложения "по реструктуризации коммерческой задолженности и по запуску программы развития региональной инфраструктуры". Президент также поручил, "не откладывая в долгий ящик", завершить работу над параметрами реструктуризации коммерческих кредитов регионов.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, ситуация с региональными бюджетами нормализовалась, прирост собственных доходов имеется в 71 субъекте РФ. "В текущем году мы видим, что ситуация с региональными бюджетами нормализовалась. На 22 марта у нас есть последние отчетные данные, рост налоговых и неналоговых доходов регионов - 6,4%. Здесь и прибыль растет почти на 10%, налог на доходы физических лиц - 6,8%, и прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе", - сказал министр на совещании.

Он отметил, что расходы бюджетов регионов также увеличиваются. "И главное, что растут инвестиционные расходы. Если раньше у нас в основном текущие расходы брали первенство в темпах роста, то сейчас капвложения увеличились на 40,7% к уровню прошлого года", - сказал Силуанов.