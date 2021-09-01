Уральские газовики приняли участие в ликвидации лесного пожара в Свердловской области

ТАСС, 1 сентября. Работники ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" совместно с МЧС провели успешную операцию по тушению крупного лесного пожара в Свердловской области. Об этом сообщили в среду в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

"Слаженные действия газовиков и спасателей помогли ликвидировать угрозу уничтожения детского оздоровительного лагеря, ряда садоводческих товариществ, а также важного объекта газотранспортной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Мощный лесной пожар возник на склонах горы Волчиха, расположенной недалеко от одного из промышленных центров Свердловской области - города Первоуральска. Его тушением занимались специалисты регионального Управления МЧС России. Между тем, рассказали в службе, пламя близко подобралось к объекту "Газпром трансгаз Екатеринбург" - одной из газораспределительных станций (ГРС) Первоуральска, о чем спасатели проинформировали представителей газотранспортного предприятия.

"Из Малоистокского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ, филиал "Газпром трансгаз Екатеринбург"), на место ЧП немедленно выехала техника и личный состав - работники линейной эксплуатационной службы и члены добровольной пожарной дружины управления. Газовики обновили и расширили ранее сделанные минерализованные полосы, провели опашку охранного крана на газопроводе-отводе к ГРС и по периметру самой станции. Тем не менее, сохранялась вероятность возникновения верхового пожара. Была оперативно запрошена помощь в виде вертолета Ми-8 МЧС России, сбросившего на горящий лес большой объем воды, что помогло локализовать пожар и устранить основную угрозу", - рассказали в газотранспортном предприятии.

Как рассказали в Малоистокском ЛПУМГ, огонь не дошел до ГРС. Однако в лесу оставались отдельные очаги пламени. С ними продолжили борьбу работники уральского газотранспортного предприятия с помощью ранцевых огнетушителей. Пожар был потушен в течение двух суток.

В компании напомнили, что 11 августа этого года между "Газпром трансгаз Екатеринбург" и Главным управлением МЧС России по Свердловской области было подписано соглашение, которое предусматривает организацию взаимодействия между двумя структурами по вопросам информирования населения о чрезвычайных ситуациях, прогнозируемых или произошедших на газотранспортных объектах, а также о ходе их ликвидации и принимаемых мерах по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения региона. Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексей Крюков и исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.