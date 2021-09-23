Учалинский ГОК построит фельдшерско-акушерский пункт и детскую площадку

ТАСС, 23 сентября. В рамках благотворительной деятельности АО "Учалинский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) построит для жителей микрорайона "Рудник" города Учалы (Республика Башкортостан) фельдшерско-акушерский пункт и детскую игровую площадку. Решение о выделении денежных средств на возведение социальных объектов было принято на основании обращения руководства администрации городского поселения город Учалы в АО "Учалинский ГОК", сообщили в четверг в пресс-службе УГМК.

"Жители не раз акцентировали внимание на отсутствии учреждения для оказания первичной медицинской помощи в таком крупном микрорайоне. Обратившись за финансовой помощью в комбинат, мы получили положительную резолюцию. На сегодняшний день местоположение ФАПа определено, идет постановка земельного участка на кадастровый учет", – приводятся в сообщении слова главы администрации ГП город Учалы Ильмира Газизова.

Фельдшерско-акушерский пункт будет возведен по блочно-модульной технологии в центре микрорайона – недалеко от школы №2. По проекту будущее медицинское учреждение общей площадью 63 кв.м. предусматривает кабинет приема, процедурный и смотровой кабинеты, помещение ожидания, санузел с доступом маломобильных групп населения, помещение для хранения медикаментов, помещение для персонала.

"Чтобы предоставить жителям микрорайона возможность получать качественную медицинскую помощь, мы не просто установим модульный ФАП, но и оснастим его необходимым оборудованием. В настоящее время проводится процедура по выбору подрядных организаций", - подчеркнул заместитель директора по капитальному строительству АО "Учалинский ГОК" Ильдар Кильдебаев.

Новая спортивная игровая площадка будет обустроена на улице Центральной на месте, где уже имеются детские горки. В дополнение к ним здесь появятся новые игровые элементы, беговая дорожка, мини-футбольное поле, площадка для баскетбола и волейбола. Всего на строительство ФАПа и спортивной площадки планируется направить порядка 15 млн рублей.

Ранее в микрорайоне "Рудник" в Учалах предприятие УГМК модернизировало систему водоснабжения.

О предприятии

Учалинский горно-обогатительный комбинат является крупным производителем медного и цинкового концентратов в России. Потребители продукции, в основном, - предприятия металлургического комплекса УГМК: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО "Святогор" и ОАО "Челябинский цинковый завод", изготавливающие из медного и цинкового концентратов черновую медь, цинк, серную кислоту. Кроме того, АО "Учалинский ГОК" осуществляет производство извести и щебня. В настоящее время численность работников комбината составляет свыше 5 тыс. человек, добыча медно-колчеданных руд ведется на Узельгинском, Талганском, Молодежном, Западно-Озерном, Озерном, Учалинском и Ново-Учалинском месторождениях.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, драгоценные металлы, выпускает стальной прокат и добывает уголь.