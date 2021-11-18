Студенты-медики Воронежской области получили награды облдумы за волонтерскую деятельность

ТАСС, 18 ноября. Студенты-медики Воронежской области получили награды регионального парламента за волонтерскую деятельность, сообщили в четверг в пресс-службе облдумы по итогам встречи, которую провел Владимир Нетесов - председатель Воронежской областной думы, председатель попечительского совета Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.

"В Парламентский центр пригласили самых активных добровольцев - студентов медуниверситета, которые оказывают помощь населению и врачам в период пандемии. Владимир Нетесов поблагодарил волонтеров за участие в общественной работе, поздравил их с Международным днем студента и вручил награды регионального парламента", - рассказали в пресс-службе.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов отметил, что всех волонтеров объединяет благородная миссия - забота о жителях области. "Особо хочу отметить ваш вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории региона. Опыт университета по развитию добровольчества сегодня востребован во многих медицинских вузах страны, а реализация проекта "Волонтеры-медики" является одной из самых успешных и результативных практик в России. Депутатский корпус областной думы в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, Советом ректоров Воронежской области и впредь будет оказывать всемерную поддержку волонтерскому движению", - сказал он.

Сегодня более 600 студентов-медиков работают в красных зонах, еще 150 помогают врачам в 11 поликлиниках и двух больницах Воронежа и области, а также отвечают на звонки воронежцев, поступающие на горячую линию департамента здравоохранения, ведут просветительскую работу по вакцинации от COVID-19. Добровольческая деятельность занимает у них практически все свободное время, но это не мешает освоению основной специальности. Все виновники торжества - еще и успешные студенты с отличной успеваемостью, рассказали в пресс-службе.

"Добровольческая общественная организация "Волонтеры-медики" существует в России, в том числе в Воронежской области, на протяжении пяти лет. С самого начала студенты ВГМУ им. Н.Н.Бурденко зарекомендовали себя как активные добровольцы, которые готовы работать в самых разных направлениях. Они оказывают волонтерскую помощь медицинским организациям, ведут активную просветительскую работу, обучают навыкам оказания первой помощи и занимаются профориентацией школьников", - сказано в сообщении парламента.

Во встрече также приняли участие депутаты, представляющие медицинскую сферу - председатель думского комитета по охране здоровья Иван Мошуров, зампред комитета по охране здоровья, ректор ВГМУ Игорь Есауленко и председатель комитета по труду и социальной защите населения, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Людмила Ипполитова.

Ранее Владимир Нетесов и депутаты Госдумы от Воронежской области на встрече с лидерами и активистами добровольческого движения высоко оценили роль волонтеров в борьбе с пандемией коронавируса.