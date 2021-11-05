ТАСС, 5 октября. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов высоко оценил роль волонтеров Воронежской области в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента по итогам его встречи с лидерами и активистами добровольческого движения региона.

"Идет четвертая волна пандемии, в этих условиях наибольший эффект обеспечит комплекс мер, принимаемый, в том числе, исполнительными органами власти: объявление нерабочих дней, строгое соблюдение мер предосторожности, масочного режима, и, конечно, вакцинирование", - подчеркнул председатель регионального парламента. Он добавил, что добровольцы по-прежнему работают слаженно и планомерно. Движение "Мы - вместе", в которое входят "Волонтеры Победы", волонтеры "Единой России", общественные и молодежные организации оказывает поддержку людям старшего и среднего поколения, а в целом - готово протянуть руку помощи каждому жителю области. "Мы привозим продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, консультируем граждан по самому широкому кругу вопросов, связанных с пандемией. Кроме того, конечно же, помогаем медицинским работникам - автотранспортом, бензином для заправки машин, горячим питанием. Наша главная забота - здоровье и благополучие воронежцев, и роль добровольческих, молодежных организаций в решении этой задачи действительно высока. При этом очень важной частью их работы становится сегодня ведение разъяснительной работы о необходимости вакцинации, чтобы повысить уровень нашего коллективного иммунитета", - отметил Нетесов.

Оценивая деятельность воронежских добровольцев и перспективы борьбы с пандемией, депутат Госдумы Евгений Ревенко отметил, что сегодня в целом по России в этой работе заняты более 100 тысяч волонтеров, в том числе и в Воронежской области. Еще один представитель региона в нижней палате российского парламента, Игорь Кастюкевич, добавил, что, добровольцы должны быть обеспечены всем необходимым для выполнения своей миссии. "Мы проработаем механизмы сопровождения в кратчайшие сроки, потому что это государственная задача: помогать тем, кто помогает", - приводят его слова в пресс-службе.

Во встрече участвовали представители добровольческих объединений "Волонтеры-медики" (студенты Воронежского государственного медицинского университета), "Волонтеры Победы", "Волонтерский корпус 36", "Молодежка ОНФ", Ресурсный центр поддержки НКО и другие.

В пресс-службе регионального парламента сообщили, что по итогам встречи было принято решение проработать три основных организационных вопроса: обеспечить ежесуточным горячим питанием не менее 50 добровольцев-медиков, занятых в больницах и поликлиниках областного центра; выделить резервный запас ГСМ для автоволонтеров (не менее 300 литров в неделю); нарастить информационное освещение деятельности волонтерских организаций региона и расширить агитационную работу в поддержку добровольной вакцинации граждан.