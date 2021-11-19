Депутаты Воронежской облдумы помогли с обеспечением волонтеров-медиков горячими обедами

ТАСС, 19 ноября. Депутаты Воронежской областной думы помогли с обеспечением волонтеров-медиков горячими обедами, ежедневно продуктовые наборы развозят по 11 поликлиникам и больницам Воронежа. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов и депутат регионального парламента Марина Андрейчук вместе с представителями волонтерских движений приняли участие в селекторном совещании по вопросам организации работы региональных волонтерских центров.

Владимир Нетесов отметил, добровольческие движения Воронежской области ведут активную работу по всем востребованным направлениям. Это и оказание помощи медицинским учреждениям региона, обеспечение лекарствами и продуктами пожилых воронежцев, автоволонтерство. Оперативно отработаны обращения добровольцев в организации и доставке горячего питания волонтерам-медикам, работающим в больницах и поликлиниках и обеспечение ГСМ автоволонтеров.

"Активную волонтерскую работу ведет и депутатский корпус - помогает с организацией питания медиков в красных зонах, передает продуктовые наборы для социально незащищенных категорий и граждан 65+. Колл-центр, созданный на базе региональной общественной приемной партии, принимает ежедневно порядка 50 обращений и оперативно их отрабатывает. И эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется", - приводят в пресс-службе слова Нетесова.

Более 450 горячих обедов получили студенты, которые помогают врачам в красных зонах городских медучреждений, отвечают на звонки, поступающие от пациентов на горячую линию департамента здравоохранения. Доставка началась со 2 ноября, после встречи спикера регионального парламента с добровольцами. На встрече обсуждали меры поддержки пожилых, одиноких, маломобильных граждан, а также семей с детьми в условиях пандемии. Тогда же ребята обратились к Нетесову за помощью в обеспечении полноценными обедами волонтеров-медиков. Они рассказали, что студенты после лекций и семинаров сразу же отправляются на работу в поликлиники и больницы Воронежа, где их дополнительный рабочий день длится около 6 часов. Иногда просто не хватает времени, чтобы поесть.

"Вопрос был решен оперативно, и уже на следующий день первая партия горячих обедов была развезена по адресатам. Заказы формируют по заявочному принципу накануне. Для каждого волонтера-медика предусмотрено первое блюдо, горячее и булочка к чаю. Помощь в обеспечении обедами оказывают депутаты-единороссы регионального парламента", - сказано в сообщении.

"Добровольцы, общественники, активисты молодежных организаций оказывают сегодня реальную помощь жителям области, и мы будем активно их в этом поддерживать. Кроме того, помогаем медицинским работникам. Наша главная забота - здоровье и благополучие воронежцев, и роль добровольческих, молодежных организаций в решении этой задачи действительно высока", - подчеркнул Нетесов.

Доставкой занимаются активисты движения "Молодая гвардия Единой России", добавили в пресс-службе.