Финал конкурса рисунка "Моя китайская книжная иллюстрация" прошел в Екатеринбурге

ТАСС, 25 ноября. Финал конкурса рисунка "Моя китайская книжная иллюстрация" и церемония награждения победителей прошли в четверг в Библиотечном Центре "Екатеринбург". Конкурс посвящен 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, сообщили организаторы.

"Основная задача конкурса - повышение интереса жителей Екатеринбурга к изучению литературы, истории и культуры Китая. При выполнении своих работ участники использовали более 100 литературных произведений, среди которых китайские сказки, мифы, легенды, истории и китайская поэзия", - рассказали организаторы.

"В рамках празднования 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией наши страны проводят множество мероприятий. Наш конкурс не очень большой, но имеет большое значение, так как это и есть свидетельство дружбы между нашими народами", - сказала в своем онлайн-обращении консул по культуре и образованию Генерального консульства КНР в Екатеринбурге Чжао Янь.

Она добавила, что дипмиссия поддерживает отношения с Библиотечным Центром "Екатеринбург" почти 10 лет. "За эти годы центр провел большую работу по продвижению культуры и языка Китая, и сегодняшнее мероприятие снова подтверждает наше стремление укреплять и развивать сотрудничество и повышать интерес уральцев к истории, культуре, литературе Китая", - добавила представитель дипмиссии.

Заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко поблагодарила участников, которые "с такой тщательностью, погруженностью в китайскую культуру создавали свои работы". Особо она выразила благодарность экспертам, которым было "необычайно сложно оценивать работы такой красоты". "Желаю всем участникам черпать вдохновение не только в культуре и литературе Китая, но и своими глазами увидеть невероятную красоту этой страны", - пожелала конкурсантам Бондаренко.

Замглавы Октябрьского района Екатеринбурга по социальной политике Оксана Морозова напомнила китайскую мудрость: никто не возвращается из путешествия таким, каким был раньше, и пожелала участникам конкурса провести один из пленэров в Китае.

По словам директора Библиотечного Центра "Екатеринбург" Алены Вугельман, жюри было очень сложно выбирать. "Конкурс в этом году получился замечательный. Было представлено огромное количество не просто хороших, но классных, красивых, достойных работ, и не только авторов из Екатеринбурга", - отметила она.

Куратор кабинета китайской культуры и языка библиотечного центра "Екатеринбург" и куратор проекта Светлана Нораева рассказала, что сбор работ продолжался два месяца, на конкурс было представлено 446 работ от 70 образовательных учреждений Екатеринбурга. В конкурсе участвовали воспитанники средних школ, лицеев, гимназий, образовательных и культурно-досуговых учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, домов детского творчества, воспитанники клубов по месту жительства, студенты колледжей и вузов, а также взрослые из Екатеринбурга и других мест Среднего Урала.

Как сказал ранее в интервью ТАСС генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь, на протяжении прошедших 20 лет, руководствуясь духом Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, китайско-российские отношения развивались долгосрочным, здоровым и устойчивым образом и принесли плодотворные результаты. "В условиях беспрецедентных глобальных изменений, невиданных за столетие, сотрудничество между Китаем и Россией будет играть еще более важную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире", - сказал генконсул.

Организаторы конкурса

Конкурс был проведен Библиотечным Центром "Екатеринбург" в сотрудничестве с Генеральным Консульством КНР в Екатеринбурге, при поддержке управления культуры, департамента образования и департамента социальной и молодежной политики администрации Екатеринбурга.