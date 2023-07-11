ПСБ: банк готов закрыть потребность предприятий ОПК в улучшении жилусловий работников

Сейчас банк финансирует около 40 таких проектов в различных регионах России, по первому уже выданы ключи

ТАСС, 11 июля. ПСБ готов закрыть потребность предприятий ОПК России в улучшении жилищных условий работников. Об этом сообщил ТАСС по итогам круглого стола "Привлечение и удержание кадров ОПК. Жилищная программа" в рамках Международной промышленной выставки Иннопром (16+) старший вице-президент - директор департамента ПСБ по работе с предприятиями ОПК Александр Рохмин.

"Предлагаем ОПК выходить к нам с такими предложениями. Чтобы мы начали реализовывать такие проекты, в первую очередь нужна инициатива самого предприятия. Дальше мы совместно выявим потребности, найдем решение, как что-то построить - дома, квартиры, индивидуальное жилищное строительство. Дальше уже будем договариваться с предприятием, муниципальным образованием, регионом, - в части, возможно, использования непрофильных земель. Главное, чтобы предприятие проявило инициативу", - рассказал Рохмин.

В качестве иллюстрации результата такой работы представитель руководства ПСБ привел соглашение о сотрудничестве, заключенное накануне в рамках Иннопрома, согласно которому ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников двух свердловских заводов - АО "Уральский приборостроительный завод" и АО "Уральский завод гражданской авиации". Документ предусматривает строительство нового многофункционального жилого комплекса в Сысертском городском округе близ Екатеринбурга, первый этап строительства предусматривает возведение жилого дома на 620 квартир, общий объем проектного финансирования - около 14 млрд рублей.

Другой пример конструктивного взаимодействия по реализации программы улучшения жилищных условий для сотрудников предприятия - сегодняшнее соглашение между ПСБ и НПО "Электромашина" (предприятие Корпорации "Уралвагонзавод", Челябинская область). В рамках этого проекта планируется возведение около 18 тыс. кв. м жилья с привлечением проектного финансирования на сумму более 1 млрд рублей. Старший вице-президент ПСБ отметил, что есть уже аналогичные проекты в том числе в Московской, Ярославской, Архангельской областях, на Дальнем Востоке. Сейчас их около 40 во многих регионах России. По одному из них в феврале банк уже выдал ключи, и 14 проектов в стадии финансирования.