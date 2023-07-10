ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников двух заводов

По заключенному на Иннопроме соглашению, первый этап включает жилой комплекс более чем на 600 квартир для сотрудников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода

ТАСС, 10 июля. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке Иннопром-2023 подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским заводом гражданской авиации, Уральским приборостроительным заводом, Администрацией Сысертского городского округа Свердловской области и застройщиком "РСИ-Групп", направленное на повышение доступности жилья и развитие инфраструктурных проектов для сотрудников ведущих промпредприятий Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ПСБ.

"Соглашение о сотрудничестве предусматривает строительство нового многофункционального жилого комплекса для работников заводов на территории округа. В рамках первого этапа строительства планируется возведение жилого дома более чем на 600 квартир. Общий объем проектного финансирования может составить порядка 14 млрд рублей", - сказано в сообщении.

"ПСБ продолжает расширять географию проектов строительства жилых домов и инфраструктуры для промышленных предприятий на территории России. В рамках подписанного соглашения мы запустим первый в Уральском федеральном округе проект, сейчас рассматриваем выделение финансирования для первой очереди строительства в сумме 2,2 млрд рублей для обеспечения новым комфортным жильем работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Уверен, что программа по строительству жилья для сотрудников предприятий будет востребована на Урале", - рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

"Мы рады, что пилотный проект в нашем регионе реализуется именно в нашем муниципалитете. <…> На стыке Сысерти и Екатеринбурга размещаются два крупных промпредприятия - УПЗ и УЗГА. Создается инфраструктура для размещения других новых производств, в том числе вторая очередь ОЭЗ "Титановая долина". Важно обеспечить работников комфортным, современным жильем, сократить время от дома до работы. Мы готовы оказывать максимальную поддержку ПСБ, девелоперам и предприятиям в решении этой задачи", - отметил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.