10 июля, 16:38

ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников двух заводов

Пресс-служба ПСБ
Врио гендиректора АО «Уральский приборостроительный завод» Юрий Валутов, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, председатель банка ПСБ Петр Фрадков, гендиректор АО "Уральский завод гражданской авиации" Сергей Федоров, директор ООО СЗ "РСИ-Групп" Игорь Никитин
© Пресс-служба ПСБ

По заключенному на Иннопроме соглашению, первый этап включает жилой комплекс более чем на 600 квартир для сотрудников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода

ТАСС, 10 июля. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке Иннопром-2023 подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским заводом гражданской авиации, Уральским приборостроительным заводом, Администрацией Сысертского городского округа Свердловской области и застройщиком "РСИ-Групп", направленное на повышение доступности жилья и развитие инфраструктурных проектов для сотрудников ведущих промпредприятий Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ПСБ.

"Соглашение о сотрудничестве предусматривает строительство нового многофункционального жилого комплекса для работников заводов на территории округа. В рамках первого этапа строительства планируется возведение жилого дома более чем на 600 квартир. Общий объем проектного финансирования может составить порядка 14 млрд рублей", - сказано в сообщении.

"ПСБ продолжает расширять географию проектов строительства жилых домов и инфраструктуры для промышленных предприятий на территории России. В рамках подписанного соглашения мы запустим первый в Уральском федеральном округе проект, сейчас рассматриваем выделение финансирования для первой очереди строительства в сумме 2,2 млрд рублей для обеспечения новым комфортным жильем работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Уверен, что программа по строительству жилья для сотрудников предприятий будет востребована на Урале", - рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

"Мы рады, что пилотный проект в нашем регионе реализуется именно в нашем муниципалитете. <…> На стыке Сысерти и Екатеринбурга размещаются два крупных промпредприятия - УПЗ и УЗГА. Создается инфраструктура для размещения других новых производств, в том числе вторая очередь ОЭЗ "Титановая долина". Важно обеспечить работников комфортным, современным жильем, сократить время от дома до работы. Мы готовы оказывать максимальную поддержку ПСБ, девелоперам и предприятиям в решении этой задачи", - отметил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация