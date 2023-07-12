Ювелирный Дом MOISEIKIN представил на Иннопроме "виртуального ювелира"

Любой посетитель стенда может стать соавтором украшения и "примерить" его на себя в экране смартфона

ТАСС, 12 июля. Российский ювелирный бренд MOISEIKIN представил творчество своих мастеров на двух площадках одновременно - Международной промышленной выставке "Иннопром-2023" и в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. Об этом рассказал ТАСС основатель бренда, гендиректор ювелирной компании "Моисейкин Рашн Лакшери" Виктор Моисейкин.

"К 30-летию компании мы приурочили показ лучших наших работ в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Экспозиция на этой площадке в сердце Екатеринбурга - наша традиция. А нынешнее участие в "Иннопроме" - это результат парадокса, который заключается в том, что русские традиции - это всегда инновации. И, кроме прилетевшей сюда "Птицы счастья" (ювелирная композиция - прим. ТАСС), на стенде мы впервые предлагаем IT-продукт - возможность любому человеку сконструировать с помощью наших мастеров украшение, подобрав цвет камня, металла, а после виртуально примерить его на себя - в режиме дополненной реальности на экране смартфона оно будет выглядеть как настоящее", - рассказал ювелир.

Моисейкин добавил, что идея многомерна и вариативна. "Наша традиция - это поиск. Ни мастер, ни посетитель не могут заранее предугадать, какое изделие получится в итоге. Любой человек становится соавтором. Это новый тренд на кастомизацию и новый уровень коммуникации с клиентом, более доверительный. В мире это ценят, мы - единственный ювелирный бренд в России, работы которого продолжает выставлять аукцион "Сотбис", - добавил Моисейкин.

Идея, показанная компанией на Иннопроме - результат изначально заложенных в нее инноваций и традиций, считает ювелир. "Это в полной мере проявилось в одном из 25 уже имеющихся у нас патентов, - русской закрепке "Вальсирующее сияние". Инновации и традиции - генетический код наших мастеров, это мы одновременно показываем нашим посетителям и на Иннопроме, и в музее в центре Екатеринбурга", - резюмировал Моисейкин.

Российская ювелирная компания MOISEIKIN является лауреатом премии Гохрана в номинации "Камнерезное искусство", обладателем Ордена мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства.