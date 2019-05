Екатеринбургским ювелирам посвятили главу в книге по компьютерному моделированию в США

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. Мастерам Ювелирного Дома MOISEIKIN из Екатеринбурга посвятила главу в американской книге The 3D Designer’s Force Awakens ("Пробуждение силы 3D-дизайнера") знаменитый 3D-дизайнер из Калифорнии и специалист по компьютерному моделированию Государственного Эрмитажа Лариса Золотова. Об этом сама автор рассказала сегодня в Уральском государственном архитектурно-художественном университете на лекции о применении CAD/CAM технологий в музейном деле и ювелирной отрасли в России и США.

Одна из глав издания - производственно-практического пособия по проектированию ювелирных изделий - посвящена изобретению известным ювелирным премиум-брендом из Екатеринбурга MOISEIKIN (владелец бренда и разработчик технологии – ювелир Виктор Моисейкин) закрепки "Вальсирующее сияние" (Waltzing Brilliance). "Моисейкин – единственный ювелир из России, вошедший в книгу. Инновационную русскую закрепку невозможно сделать руками, только через 3D-моделирование и отливку. MOISEIKIN - первая компания в мире, которая смогла не просто адаптировать 3D-технологии под нужды ювелирного производства, но и совершить революцию в дизайне ювелирных изделий, сопоставимую с изобретением "Невидимой закрепки" в 1933 году VanCleef& Arpels", - рассказала автор книги в интервью ТАСС. Как уточнил ТАСС Виктор Моисейкин, свою уникальную разработку он посвятил России, в историю ювелирного искусства она входит именно как "Русская закрепка "Вальсирующее сияние".

Лариса Золотова отметила, что несколько экземпляров ее книги подпишет и вручит сегодня уральским бизнесменам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на торжественной церемонии "Премии №1", которая проводится в Екатеринбурге в рамках Дня российского предпринимательства.

Об авторе

Лариса Золотова - автор книги "Пробуждение силы 3D-дизайнера" (18+) на русском и английском языках; 3D-дизайнер ювелирных изделий, эксперт в области технологии ювелирного дизайна GIA JDT и геммологии GIA GG, Калифорния, США.

Обладатель наград по дизайну ювелирных изделий в международных конкурсах JDT Competition GIA, Карлсбад, США, в 2016 году; A’Design Award, Милан, Италия, в 2016-2018 годах; Русская бриллиантовая линия, Москва, Россия, в 2017-2018 годах; SDCF 2018, Дель Мар, США; Специальный приз на Международном конкурсе "Лучший ювелирный магазин года" (ЛЮМ), 2018 год, Москва, Россия.

Сотрудничает с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге, Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery в Вашингтоне, New York University в Нью-Йорке, San Diego Mineral & Gem Society, Сан-Диего и Fallbrook Gem & Mineral Society, Фолбрук в области 3D-моделирования, сканирования, реставрации и геммологии.

О бренде MOISEIKIN

Ювелирный дом MOISEIKIN более четверти века создает дизайнерские украшения, композиции из драгоценных камней, цветочные миниатюры, серебряные и бронзовые скульптуры, сувениры. Все произведения создаются вручную ограниченным тиражом или в единственном экземпляре. Изделия уральских мастеров находятся в коллекциях королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, дизайнера Пако Рабана. Компания является лауреатом премии Гохрана в номинации "Камнерезное искусство", обладателем ордена Мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства.