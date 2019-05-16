Более 30 мероприятий пройдет на Среднем Урале в рамках Дня российского предпринимательства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Более 30 мероприятий пройдет до конца мая в Свердловской области в рамках Дня российского предпринимательства. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС замминистра инвестиций и развития региона Евгений Копелян.

"В Свердловской области запланировано проведение более 30 мероприятий, практически все они открыты для широкого круга участников и рассчитаны на тех, кто еще думает, заняться предпринимательством или нет. Форматы самые различные, с их помощью мы надеемся привлечь как молодежь, так и пенсионеров", – отметил он, добавив, что, в соответствии с региональной составляющей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", перед Свердловской областью стоит задача к 2024 году увеличить число занятых в сфере МСП на 160 тыс. человек.

Знаковыми событиями Недели предпринимательства на Среднем Урале станут вручение почетного знака "Заслуженный предприниматель Свердловской области", учрежденного в конце 2018 года по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева, а также церемония вручения Премии номер один, награды для которой изготовлены по эскизу ювелира с мировым именем.

Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов сообщил, что в этом году впервые критерием оценки для выбора победителей стали публикации в российских и зарубежных СМИ.

"Церемония награждения состоится 21 мая, а начнем мы этот день с заседания Союза промышленников, на котором рассмотрим вопрос инноваций. Эта тема ключевая для экономики Свердловской области, определяющая экспортный потенциал, конкурентоспособность нашей промышленности. Не случайно целая серия национальных проектов направлена на положительные изменения в этой области", – отметил Черепанов.

По оценке президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, неделя предпринимательства в Свердловской области одна из самых масштабных в стране. "Я не знаю ни одного региона, где была бы столь насыщенная деловая программа. Надеюсь, что наше огромное 200-тысячное предпринимательское сообщество найдет для себя много интересного, палитра очень богатая", – отметил он.

День российского предпринимательства отмечается 26 мая. Указ о введении праздника подписал президент Российской Федерации Владимир Путин 18 октября 2007 года. В Свердловской области запланированы обучающие семинары, бизнес-форумы, вебинары, фотовыставки и конкурсы.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, подробная программа мероприятий размещена на www.week.sofp.ru.