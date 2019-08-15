Александр Моор: 75-летие Тюменская область встречает хорошими экономическими результатами

ТАСС, 15 августа. К своему 75 дню рождения Тюменская область подошла с хорошими экономическими результатами. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в среду на пресс-конференции, посвященной юбилею региона.

"Доля промышленности в структуре экономики региона превышает 30%, хотя всего 10 лет назад она составляла менее 10%. В 2018 году было открыто 28 новых промышленных производств не только в Тюмени, Тобольске и Увате, но и в других районах области. Созданы тысячи новых рабочих мест - это одна из главных задач инвестиционной политики, проводимой в регионе", - отметил губернатор.

По темпу роста промышленного производства за пять лет Тюменская область (без автономных округов) занимает девятое место среди субъектов РФ.

"Активная инвестиционная политика позволила в 2018 году занять позицию лидера Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В этом году, несмотря на нарастающую конкуренцию, нам удалось удержаться в тройке лидеров вместе с такими сильными регионами, как Москва и Республика Татарстан. Нам не хватило одного балла, чтобы сохранить за собой первое место. Мы остаемся инвестиционным лидером в Уральском федеральном округе", - сказал губернатор.

Тюменская область обладает серьезными конкурентными преимуществами в борьбе за привлечение инвестиций, уверен Моор.

В частности, в Тюменской области и северных автономных округах работают все ведущие российские нефтегазовые компании, которые реализуют на тюменской земле целый ряд крупных инвестиционных проектов. Например, компания "Газпром нефть" планирует построить в Тюмени центр исследований пластовых систем. А компания "Новатэк" будет строить новое кернохранилище, увеличивая число работников научного центра с 400 до тыс. человек.

"Тюмень была и остается местом концентрации научно-исследовательской деятельности крупнейших нефтегазовых компаний. Это серьезные партнеры, которые обеспечивают большими объемами заказов наши машиностроительные предприятия, создают основу для инвестиций в промышленное производство и нефтегазовый сервис. Данное направление остается для нас одним из основных. Мы будем продолжать развивать отношения с нефтяными компаниями, создавая для них максимально комфортные условия", - подчеркнул Моор, добавив, что еще одно важное конкурентное преимущество Тюменской области заключается в том, что в регионе создана вся необходимая инфраструктура для финансовой, имущественной и налоговой поддержки инвесторов.

Говоря о привлечении в регион иностранных инвестиций, губернатор отметил, что в силу геополитических факторов Тюменская область направляет свой взор на Восток. Речь идет как о ближнем зарубежье, так и о рынках крупных и динамично развивающихся азиатских стран - Индии и Китая. Вместе с бизнес-сообществом, российскими и международными экспертами региональное правительство в ближайшие полгода намерено провести детальный анализ новых ниш, на которых нужно сконцентрироваться в поисках иностранных инвесторов, рассказал Александр Моор.

В сельских районах Тюменской области для привлечения инвесторов создаются муниципальные инвестиционные площадки, отметил губернатор.

Несмотря на имевшиеся сложности, продолжается реализация проекта по созданию крупного лесоперерабатывающего предприятия в Уватском районе, заявил Моор.

"Общий объем инвестиций в региональную экономику за первые три месяца 2019 года составил почти 53 млрд рублей - чуть меньше, чем за тот же период прошлого года. Но это ожидаемое снижение, поскольку свою активную инвестиционную фазу проходит проект компании СИБУР в Тобольске. Но регионы сравнивают друг с другом не по абсолютным цифрам, а по объему инвестиций на душу населения. Это более корректно. По данному показателю Тюменская область почти в два раза превзошла среднероссийский уровень", - отметил глава региона.

Увеличился в регионе и объем промышленного производства, однако темпы роста по сравнению с первым кварталом 2018 года несколько снизились, добавил губернатор. Это связано с объективными обстоятельствами - почти три месяца не работал Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Однако проблемы одного из ведущих предприятий региона эффективно решаются.

"Сегодня главным акционером Антипинского НПЗ найден индустриальный партнер и создана дочерняя структура, которая 19 июля поставила на завод первую партию нефти на условиях аутсорсинга", - сообщил губернатор. В планах - ежемесячная переработка около 500 тыс. тонн сырья.

"Это 6 млн тонн нефти в год. Учитывая, что максимальная мощность Антипинского НПЗ составляет 9 млн тонн в год, это хороший оборот, - констатировал глава региона. Предприятие будет действовать, оборудование не будет простаивать, трудовой коллектив будет получать зарплату".

По словам губернатора, и предыдущий, и текущий собственники Антипинского НПЗ говорят о целесообразности дополнительных инвестиций в этот проект, чтобы расширить линейку выпускаемой продукции. "Мы в этом заинтересованы и в рамках закона окажем необходимую поддержку, чтобы сохранить предприятие и создать условия для его дальнейшего развития", - сказал губернатор.

В целом глава региона высоко оценил экономические и инвестиционные перспективы Тюменской области. "Развитие экономики дает возможность решать многие социальные вопросы", - подчеркнул он.