КРСУ значительно увеличит поддержку экспортного потенциала IT-проектов на Среднем Урале

ТАСС, 7 ноября. Корпорация развития Среднего Урала и один из крупнейших в России разработчиков ПО, компания "СКБ Контур", заключили в четверг соглашение о сотрудничестве. Документ подписали в Екатеринбурге в рамках стратегической сессии "ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальный парк – драйверы экономического развития территорий" гендиректор КРСУ Максим Прачик и гендиректор "СКБ Контур" Евгений Филатов.

По словам присутствовавшего на подписании первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, создание "Контур Парка" - первого IT-кластера в границах Екатеринбурга – поддержано главой региона Евгением Куйвашевым. "Этот масштабный проект, получивший статус приоритетного инвестпроекта, – новый подход в развитии IT-индустрии. Эта сфера, одна из важнейших в развитии экономики России, активно развивается в Свердловской области. Земельный участок площадью почти 17 га был предоставлен без проведения торгов. Я абсолютно уверен, что "СКБ Контур" реализует проект в заявленные декларацией сроки", - сказал Орлов, добавив, что подписание соглашения говорит о том, что один из основных региональных институтов развития, Корпорация развития Среднего Урала, будет активно участвовать в продвижении одного из ведущих в России IT-разработчиков как поставщика экспортных услуг. "Это одна из приоритетных задач, поставленных президентом страны в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - констатировал Орлов.

Генеральный директор "СКБ Контур" Евгений Филатов считает, что интеллектуальный экспорт региона важен, в первую очередь, не как экспорт интеллекта и разработчиков, а как экспорт продуктов этого интеллекта. "Соглашение создает условия и способствует тому, чтобы разработчики могли развиваться, решать задачи и писать крутые программы именно здесь, в Свердловской области. Для того, чтобы эти программы продавались не только в России, но и за рубеж, нам нужна помощь. И мы рады, что КРСУ становится нашим надежным партнером по экспортному продвижению нашей продукции", - сказал он.

Масштабный проект IT-кластера будет реализовываться на территории почти 17 га на юго-западе Екатеринбурга в 2019-2030 годах. "Кроме жилой, социальной и спортивной инфраструктуры, он предусматривает места для 3-5 тыс. человек, в первую очередь, для сотрудников "СКБ Контур". Мы исходим сейчас из того, что на каждого сотрудника будет около 20 кв. м, также рассматриваются варианты для коворкингов и стартапов – но это не приоритет, ставка прежде всего на своих сотрудников", - сказал ТАСС Филатов.

Развитие IT-экспорта

Максим Прачик уточнил, что подписанное соглашение не касается непосредственно "Контур парка", речь идет о продвижении корпорацией продуктов "СКБ Контур" на внешние рынки. "Мы уже планомерно ведем эту работу и глубоко убеждены, что сможем в полном объеме реализовать все намеченные планы. Корпорация является участником 15 различных международных отраслевых ассоциаций, у нас есть возможность эффективно презентовать компанию, что, собственно говоря, мы уже делаем. Так, на днях одной крупной турецкой ассоциации при нашей поддержке была презентована программа "Контур отель", представляющая собой полноценную информационную систему для управления гостиничным бизнесом. Этот продукт компания "СКБ Контур" предполагает размещать на внешних рынках, а Турция – это огромный туристический рынок и одна из крупнейших в мире гостиничных инфраструктур", - сказал Прачик, добавив, что основа заключенного в четверг соглашения была заложена на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, где было подписано трехстороннее соглашение, и сейчас в его рамках проводится серия визитов под эгидой КРСУ и Ассоциации предпринимателей Турции.

Не "цифрой" единой

Продвижение потенциала IT-проектов – одно из активно развивающихся направлений деятельности КРСУ по формированию эффективных "налоговых гаваней" и точек роста. В активе корпорации - целый спектр проектов в самых различных отраслях*, они и были представлены на стратегической сессии "ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальный парк – драйверы экономического развития территорий".

Сессию провела Корпорация развития Среднего Урала совместно с Ассоциацией индустриальных парков России в отеле "Хаятт Ридженси Екатеринбург". Там обсуждали перспективы особых экономических зон, территорий опережающего развития, индустриальных парков в качестве драйверов роста экономики моногородов, которые хотят системных преобразований. "Резидент, принимая решение о заходе на особую территорию, руководствуется не только финансовой стороной вопроса, он принимает решение, оценивая деловой климат, инфраструктуру, кадры. В рамках мероприятия прошла биржа контактов, собравшая свыше 100 представителей и собственников промышленных площадок и предпринимателей", - отмечают организаторы.

Сопредседатель правления индустриальных парков России Максим Паздников на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС отметил, что в 2013 году во всей стране было 80 проектов индустриальных парков, а действующих, готовых принять резидентов – 33. На сегодня их соответственно 227 и 166. "Но, хотя можно говорить о кратной динамике, индустриальные парки ради индустриальных парков – путь в никуда. Они важны как инструменты промышленной политики, привлечения инвестиций и поддержки малого бизнеса", - отметил он, добавив, что динамика компаний-резидентов индустриальных парков не столь впечатляющая – ежегодный рост на 15-20%, но и это не самоцель.

Директор группы корпоративного налогообложения департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России Ольга Сурикова, говоря о важности подобных "коммуникативно-мозговых штурмов" в регионах с участием экспертов, бизнесменов, инвесторов и других заинтересованных сторон, считает, что на начальных стадиях реализации проекта при выборе площадки инвестору важно получить анализ преференциальных режимов. "Форм территориальных преференциальных режимов достаточно много, инвесторам важны конкретные детали на конкретной территории", - сказала она. Говоря о привлекательности российских преференциальных территорий для иностранных инвесторов, глава группы отметила, что на фоне международной практики Россия не уступает по налоговым преференциям и налоговым каникулам, но пока проигрывает по базовым направлениям – инфраструктуре, доступности "длинных" денег и человеческим ресурсам.

По мнению Максима Прачика, ежегодный рост количества площадок, где инвесторы реализуют свои проекты, говорит о возрастающей конкуренции среди регионов за привлечение инвесторов. "Наша задача – создание сети индустриальных парков в Свердловской области, чтобы различные инвесторы могли "отдать якорь" в различных частях региона – там, где это возможно и необходимо при условии сходимости самых разных аспектов – например, наличие кадрового, сырьевого, экономического потенциала. "Кроме двух площадок, где инфраструктура вложена посредством финансирования государством с привлечением бюджетных средств, у нас есть частные площадки. Стратегическая сессия позволяет пообщаться владельцам подобных площадок и бизнесу, который мы пригласили на мероприятие. Такие мероприятия – хороший инструмент для поиска своего инвестора на свою территорию", - считает он.

Притяжение Урала

Максим Паздников, отвечая на вопрос ТАСС о привлекательности Екатеринбурга в качестве площадки для стратегической сессии, здесь она проводится во второй раз, отметил два аспекта. "Почему Свердловская область? События происходят там, где есть инициатива. Спасибо Корпорации развития Среднего Урала за то, что приглашают федеральных экспертов для обсуждения актуальной проблематики в Екатеринбург и другие территории вашего региона. Это - с одной стороны. С другой – есть наше понимание того, что регион оценивает важность обсуждения этих тем в нынешних условиях", - сказал сопредседатель правления российской ассоциации.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

*В своей деятельности КРСУ способствует поддержке инновационных проектов и в рамках государственно-частного партнерства. Кроме упомянутого "Контур парка" и главного проекта КРСУ - индустриального парка "Богословский" (промышленные площади с готовой инфраструктурой и налоговыми преференциями, 86 га, город Краснотурьинск), в орбите этой поддержки также крупнейший на Урале действующий частный индустриальный парк "Про бизнес парк" (Екатеринбург, 180 га), современный складской и логистический комплекс с развитой инфраструктурой "Чкаловский" (Екатеринбург, 67 га); "ЕКАД Южный", представляющий собой на сегодня 200 га промышленных земель в Екатеринбурге рядом с Екатеринбургской кольцевой автодорогой для размещения промпредприятий по доступной цене; "Химпарк Тагил" - готовая площадка на 128 га в Нижнем Тагиле для химпроизводств с собственной сырьевой базой и экологическим обслуживанием "под ключ", а также "Малахитовая шкатулка" – индустриальный парк с высокой энерговооруженностью в городе Полевском (36 га). Все они – участники нынешней стратегической сессии.