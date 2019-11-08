В 2019 году в Сургутском районе из ветхого и аварийного жилья переселят более 550 семей

ТАСС, 8 ноября. До конца 2019 года в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из ветхого и аварийного жилья будет переселено более 550 семей. Об этом глава района Андрей Трубецкой сообщил в пятницу журналистам по итогам встречи замгубернатора Югры Галины Максимовой с жителями района.

"Главная тема сегодняшней встречи - вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, работа коммунальных служб, поскольку аварийный фонд сложнее обслуживать, чем капитальный. (…) На территории района находится 20% всего непригодного жилья Югры, без малого полмиллиона квадратных метров. Вы прекрасно понимаете, что за год-два проблему не решить. Солнечный и Белый Яр – те поселки, где концентрация аварийного и непригодного для проживания жилья наибольшая", - рассказал глава района.

Он отметил, что за 10 месяцев в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района" уже переселено 469 семей и выплачена выкупная стоимость за 30 жилых помещений.

"В 2019 году будет введено 50,9 тыс. кв. м жилья, что почти на 11% больше прошлогоднего. На начало ноября уже введено порядка 42 тыс., идет активный ввод жилья застройщиками. Но, наверно, важнее не тот объем, который вводится, а тот, который приобретается муниципалитетом для переселения из аварийного жилья. По крайней мере, для Сургутского района. Думаю, в этом году выйдем на показатель 1,6 – 1,7 млрд рублей – это порядка 32 тыс. кв. м жилья к расселению", - рассказал Трубецкой, добавив, что объем финансирования по этой статье на 2020 год пока предусмотрен значительно ниже, "…но и 2019 год мы начинали со 100 млн рублей, а выходим на 1,7 млрд, поэтому задача органов местного самоуправления – работать, чтобы и на следующий год конечный объем был не меньше нынешнего".

Как сказал ранее в интервью ТАСС Трубецкой, если в 2013-2014 годах объем средств, направляемых на переселение, составлял около 400 млн рублей, то в 2017 году составил уже 1,9 млрд (Трубецкой возглавил Сургутский район в 2016 году – прим. ТАСС).

Андрей Трубецкой также рассказал журналистам о предложенной мере поддержки ряда льготных категорий собственников жилья, которые переезжают из ветхого и аварийного жилья в капитальное: ветеранам, многодетным семьям. Администрация района вышла с инициативой в правительство ХМАО-Югры о том, чтобы производить этим категориям доплату. "Мы вышли с такой инициативой на правительство округа, ответа пока не получили. Но есть мысль ее реализовать на нашем муниципальном уровне. (…) Сейчас попробуем отработать с надзорными органами. Если не будет возражений, то с 1 января постараемся перевести эту тему на финансирование из бюджета района", - сказал он.