Более 500 млн рублей направят на благоустройство поселений Сургутского района до 2023 года

ТАСС, 21 ноября. Более 517 млн рублей будет затрачено на благоустройство поселений Сургутского района в 2020-2022 годах, из них 470 млн поступят из бюджета муниципалитета. Об этом сообщили в четверг в отделе информполитики и аналитической работы управления районной администрации. Итоги общественного голосования по программе благоустройства в Сургутском районе были подведены 18 ноября.

Всего в программу попали объекты в 14 населенных пунктах. Самые крупные проекты - благоустройство общественной территории в микрорайоне №6 в поселке городского типа Федоровском (56,118 млн рублей), обустройство Солнечного парка в поселке Солнечном (52,797 млн), городского молодежного парка культуры и отдыха в микрорайоне №9 города Лянтора (43,5 млн рублей), Бардовской площади в поселке Высокий Мыс (41 млн), а также второй этап строительства арт-парка "Этноград" в деревне Русскинской (38,107 млн).

Предложения в рамках общественного голосования по программе благоустройства в Сургутском районе поступали на страницу "Глава в районе" ВКонтакте и на страницу "Администрация Сургутского района" в соцсети Facebook. Сбор мнений стартовал 6 ноября по поручению главы муниципалитета Андрея Трубецкого.

"В этом году Сургутский район отмечен как самый динамично развивающийся муниципалитет в сфере благоустройства. В 2014-2015 годах на создание комфортной среды выделяли 0 рублей, сегодня - порядка 135 млн. Хочу поблагодарить Наталью Владимировну [Комарову, губернатора Югры – прим. ТАСС] за то, что 40 млн из них поступили из округа. Реализуем девять крупных проектов благоустройства. На 2020 год наши планы еще грандиозней, на их реализацию направим более 150 млн рублей", - отметил Трубецкой в своем аккаунте в Facebook.

Как сказал он ранее в интервью ТАСС, за пять лет динамика затрат бюджета в благоустройство территорий весьма значительна. "В 2014 году в районе в благоустройство вкладывалось условно 0 рублей. В 2016 году, когда я приступил к своим обязанностям, была крайне низкая база. Пришлось, хочешь не хочешь, этим заниматься. А тут национальный проект "Городская среда и благоустройство" нам в помощь. С нуля в 2014 году до 135 млн в 2018-м в благоустройство района – разница существенная", - отметил он.