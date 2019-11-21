{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 500 млн рублей направят на благоустройство поселений Сургутского района до 2023 года

Из бюджета муниципалитета поступят 470 млн рублей, сбор мнений в соцсетях стартовал 6 ноября по поручению главы района Андрея Трубецкого
Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой Департамент общественных и внешних связей Югры
Описание
Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой
© Департамент общественных и внешних связей Югры

ТАСС, 21 ноября. Более 517 млн рублей будет затрачено на благоустройство поселений Сургутского района в 2020-2022 годах, из них 470 млн поступят из бюджета муниципалитета. Об этом сообщили в четверг в отделе информполитики и аналитической работы управления районной администрации. Итоги общественного голосования по программе благоустройства в Сургутском районе были подведены 18 ноября.

Всего в программу попали объекты в 14 населенных пунктах. Самые крупные проекты - благоустройство общественной территории в микрорайоне №6 в поселке городского типа Федоровском (56,118 млн рублей), обустройство Солнечного парка в поселке Солнечном (52,797 млн), городского молодежного парка культуры и отдыха в микрорайоне №9 города Лянтора (43,5 млн рублей), Бардовской площади в поселке Высокий Мыс (41 млн), а также второй этап строительства арт-парка "Этноград" в деревне Русскинской (38,107 млн).

Предложения в рамках общественного голосования по программе благоустройства в Сургутском районе поступали на страницу "Глава в районе" ВКонтакте и на страницу "Администрация Сургутского района" в соцсети Facebook. Сбор мнений стартовал 6 ноября по поручению главы муниципалитета Андрея Трубецкого.

"В этом году Сургутский район отмечен как самый динамично развивающийся муниципалитет в сфере благоустройства. В 2014-2015 годах на создание комфортной среды выделяли 0 рублей, сегодня - порядка 135 млн. Хочу поблагодарить Наталью Владимировну [Комарову, губернатора Югры – прим. ТАСС] за то, что 40 млн из них поступили из округа. Реализуем девять крупных проектов благоустройства. На 2020 год наши планы еще грандиозней, на их реализацию направим более 150 млн рублей", - отметил Трубецкой в своем аккаунте в Facebook.

Как сказал он ранее в интервью ТАСС, за пять лет динамика затрат бюджета в благоустройство территорий весьма значительна. "В 2014 году в районе в благоустройство вкладывалось условно 0 рублей. В 2016 году, когда я приступил к своим обязанностям, была крайне низкая база. Пришлось, хочешь не хочешь, этим заниматься. А тут национальный проект "Городская среда и благоустройство" нам в помощь. С нуля в 2014 году до 135 млн в 2018-м в благоустройство района – разница существенная", - отметил он.

Реклама на ТАСС
Выставка Детской художественной школы имени Валентина Серова пройдет в Москве
Экспозиция в честь 85-летия художественной школы будет открыта для посетителей 26-30 ноября 2019 года в выставочном зале Московского Союза Художников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС