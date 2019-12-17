Глава Сургутского района: работа должна быть и в кайф, и в драйв

Самый богатый район в России – здесь добывается около 20% всей российской нефти - в этом году собрал большой урожай побед на общероссийском уровне. Одна из недавних - победа в федеральном конкурсе "Проектный Олимп – 2019", где соперниками были субъекты РФ и крупнейшие корпорации страны. Об этой территории знают теперь многие, в том числе благодаря журналистам. С главой Сургутского района Андреем Трубецким ТАСС удалось поговорить на торжественной церемонии "Журналист года Сургутского района" и узнать об итогах года и планах. Получилось, как и просили, "без цифр и галстука".

— Андрей Александрович, сегодня вы награждаете призеров и победителей конкурса "Журналист года Сургутского района – Твой выбор!". Мероприятие проводится третий год, с размахом, жюри федерального уровня. Расходно и хлопотно, несовместимо со сложившимся в нашей стране понятием "район". Зачем это вам?

— Зачем это мне, спрашиваете? Хочешь не хочешь, но общение с журналистами и информирование населения – часть моей обязательной работы, должностной инструкции. А с учетом важности влияния на умы населения, скорости подачи информации, формирование потребления информационного контента становится все более и более существенной частью моей работы. Глупо, никогда не получится, да и невозможно отстояться в стороне от этого процесса. Поэтому нам приходится работать с журналистами, а им – с нами.

— Что в СМИ вам не нравится? Нет, мы не о том, что там что-то вытащили из тени, несовместимое с обликом чиновника, а что не нравится в самой журналистике? Вы стали все-таки медийной фигурой не только в своем большом районе.

— Я экономист, вроде это не моя тема. Но мне кажется, что развитие информационных ресурсов, особенно скорости подачи информации, имеют оборотную сторону. Они могут стать во вред: а) с точки зрения качества и ответственности перед читателем, и б) они формируют неправильное потребление информации, деформируют приоритеты – что важно, а что нет, где правда, а где фактоиды. Потребитель информации не различает – объективно или нет, проверено или непроверено. Ему некогда. А первое впечатление самое важное. Поэтому, мне кажется, живого человека в информационном потоке все меньше и меньше, а все больше его некого "цифрового двойника". Это и не плохо, и не хорошо – так складывается.

— Человек человеку - справочник и поисковая система?

— Это ваше мнение. Чтобы не скатиться к этому, мы и проводим конкурс, где лучшие журналисты района представляют свои лучшие работы, надеюсь, далекие от этого. А начинающие к их уровню тянутся.

— Что нравится – вы скажете в своей речи на награждении. А что все-таки в журналистах не нравится?

— Да все нравится! Это большая ответственность в условиях гипертрофированного объема и скорости информационного потока. У нас перед вами, журналистами, ответственность за нашу работу, потому что вы ее очень быстро освещаете, а у вас - за качество контента, который предоставляете людям. Сложно сейчас не ошибиться журналисту. Но даже если кто и врет, то подходить к этому творчески, так врать, чтобы совсем уж стыдно не было.

— Хорошо, про врем - учтем. Но это иногда ведь и про чиновников, которых журналисты цитируют…

— Не отказываюсь, и спрашиваю за достоверность и с себя, и с подчиненных.

— Уже можно подводить итоги 2019 года. Цифр будет много, в чем-то они порадуют, где-то мобилизуют. Их, конечно, опубликуют и обсудят. Но что самое главное отличает уходящий год от предшествующих? И что, в первую очередь, он будет значить для жителей?

— Здесь я не буду оригинальным. И этот, и прошлый, и позапрошлый год не только у меня, но и у всех глав муниципалитетов, которые работают сейчас, и которые были прежде, и кто будет после – никто из всех нас не скажет, что когда-то было легко. Год сложный, но, по крайней мере, все планы, которые мы наметили, выполняются и в цифрах, и по ощущению.

— Но все-таки вам не кажется, что год от года задачи и спрос за них идут по восходящей?

— Можно было бы посыпать голову пеплом и пожаловаться, как нам, бедным, тяжело работать. Но я думаю, и это вам подтвердит любой глава – и действующие, и предшественники, - что всегда было одинаково тяжело.

— А то, что с чиновников теперь спрашивают по большому перечню, это усложнило или облегчило работу?

— Конечно, можно пожаловаться, что ваш же брат-журналист делает из нас тупых, ленивых и бездарных чинуш, но надо объективности ради сказать, что мы и сами иногда виноваты в этом. Мы сами картинку иногда создаем и даем повод к такому отношению и мнению о нас. Хотя слово "чиновники" мне не нравится. Лучше муниципальные служащие.

— Есть две категории чиновников – то есть муниципальных служащих. "От паркета" и "от сохи". Вы, кажется, по второй… Основательно подходите к делу. Но это не мешает вам экспериментировать. Что из экспериментов удалось, а что оказалось тупиковым?

— Да я и не чиновник, таким себя не считаю. Всю жизнь отработал на производстве, стал муниципальным служащим в 2015 году. Руководители у меня такие были, которые приучили работать на совесть. Раз уж взялся, то чтобы не было стыдно за бесцельно просиженные годы.

Есть две картинки. На одной сидит за столом начальник, подчиненные его тащат, а он показывает направление. Это, мне кажется, не руководитель, а трутень. Руководитель – тот, кто становится вперед и сам тащит повозку, подавая пример всем остальным, куда и как надо тащить. Настоящий руководитель понимает, что сачкануть – это нормальное человеческое желание, поэтому иногда бывает так – хочешь сделать хорошо, сделай сам, подай пример своим коллегам, как надо. Тогда что-то получается.

Да и не надо зацикливаться – чиновник там ты или кто другой. Есть работа, ее и работаешь.

Эксперименты? В уходящем году их не было. Они начались в 2016 году. Много их было, сейчас продолжаем. Например, по показателям премирования мы стали первыми в России. На национальной премии "Бизнес-Успех" — конкурсе муниципальных практик поддержки предпринимательства и улучшения бизнес-климата – в январе 2017 года в Москве мы вошли в топ-10 лучших муниципальных образований России. А всего в стране их около 26 тыс. На тот момент мы являлись единственным в стране муниципалитетом, где были четкие, измеримые, системные показатели премирования для всех отраслевых органов администрации. У регионов были, а у муниципалитетов нет. Чиновники Сургутского района премию не получают, а зарабатывают.

— Про журналистов спросил. А что не нравится в подчиненных?

— Мне не нравится? Я люблю своих подчиненных. Я абсолютно искренен. У нас формировалась структура, команда администрации района, и год назад я абсолютно честно всем сказал на планерке – передо мной те люди, с которыми я готов работать, главное, чтобы вы хотели со мной работать. Не все приняли, есть ротация, некоторые из старой когорты, да и молодежи, не понимают, как можно работать по измеримым показателям. Говорят – мы же не на заводе, я отвечаю – а чем мы отличаемся? Там услуги и продукцию производят, и мы услуги населению оказываем.

Я лучше скажу, что мне нравится. Не про людей, а про качества. Первое – ориентированность на результат. Безусловно, честность, порядочность, ответственность. Не терплю "это не мое, я не я, корова не моя, меня здесь не было, денег нет" и прочее такое. Не надо думать, как соскочить – простите за такую неинженерную терминологию, - а надо думать, как сделать.

— А вы как работаете – по-немецки или по-русски?

Как это?

— По-немецки – это по звонку. Академический час работаешь, десять минут пьешь кофе, минута в минуту закрываешь контору и идешь домой или по интересам. По-русски - это засучить рукава, за день завершить годовую работу, совершить трудовой подвиг…

— А вы как думаете?

— Наверно, по-русски…

— Можно работать и по-немецки, и по-русски. Можно уработаться, упахаться, а можно сработать технично и результативно.

Любая работа оценивается по конечному результату, а не по количеству пролитого пота. Есть цели и задачи, есть объем работ – сделай это за как вы сказали "академический час" и отдыхай весь оставшийся день. Главное – качественный измеримый результат. А "не могу, не собран, плохое настроение", - да хоть год работай. Все зависит от тебя.

— Недавно власти округа отметили, что с существующими мерами поддержки и действующими механизмами в регионе есть риск недостижения показателей регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", входящего в состав нацпроекта. И что в округе будут менять меры поддержки. С главами их уже обсуждали? Тем более, вы второй год побеждаете в окружном конкурсе "Лидер бизнеса Югры" как раз в этой номинации.

— Уточню – третий год подряд первенствуем в инвестрейтинге Югры, и второй год подряд получаем награду как муниципалитет с наилучшими условиями ведения бизнеса. Я отвечу так: если нас спросят, то мы с удовольствием поделимся нашими наработками. Это очень простые и незамысловатые способы, которыми мы добиваемся прироста количества субъектов МСП, числа занятых. Здесь никаких тайн нет. Если кому-то будет интересно – руководству, коллегам, соседям – мы готовы поделиться.

— А какова в этом доля личности главы?

— К 2015 году мы три года подряд были последним, 22-м муниципалитетом в Югре, по инвестпривлекательности. Я не связываю нынешние результаты со своим появлением в администрации. Сначала занимался этим один, потом начала помогать Елена Петровна Мельникова, потом создали отдел, затем – управление.

Мы – единственный муниципалитет в субъекте, у которого есть уполномоченный орган по развитию бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности. Это принесло результат – мы три года подряд занимаем первое место.

Но это не работа ради работы. Мы не просто увеличили число чиновников, занимающихся этим направлением. Ставим четкие цели и задачи, и каждый месяц подводим итоги – добиваемся или нет. И еще очень внимательно считаем деньги, направляемые на поддержку МСП, и что поступает к нам в бюджет от них. Пока в плюсе.

— Новый год близится. Что пожелаете жителям района?

— С Новым годом всех нас!

— А кроме Нового года?

— А что кроме? Работа, работа и еще раз работа. Работы много, ее всю не переделаешь. Надо как? Работа должна быть и в кайф, и в драйв, хоть это звучит и не по-инженерному. Она должна приносить хотя бы моральное удовлетворение, - когда видишь, что начинаешь год с одним, а заканчиваешь с другим. Построили спортзал, хоккейный корт, дома, дороги. Вчера еще не было, а сегодня есть. Значит, год прожит не зря, и мне это доставляет удовольствие.

Беседовал Георгий Летов