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В дата-центре МТС будут обрабатываться данные банковских карт

Он соответствует требованиям международного стандарта безопасности
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© Пресс-служба МТС

Москва, 24 января. Компания МТС сообщила о соответствии дата-центра "Авантаж" требованиям международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Прохождение сертификации позволило дата-центру стать площадкой для размещения IТ-оборудования, которое задействовано в хранении, обработке или передаче данных банковских карт.

Согласно аналитическим данным, объемы безналичных расчетов и переводов ежегодно показывают кратный рост. В компании рассчитывают, что сервис будет востребован банками, процессинговыми центрами, владельцами систем электронных денежных переводов, традиционным и онлайн-ритейлом. 

"Для надежной защиты данных компаниям нужно предусмотреть целый комплекс мер безопасности, касающихся IТ-инфраструктуры. Сертификат PCI DSS дает нам возможность освободить бизнес от необходимости строить собственные серверные и надежно их защищать согласно одному из ключевых стандартов в области безопасности данных при транзакциях с банковскими картами", – комментирует директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Как сообщают в компании, для выполнения требований стандарта обеспечен комплекс мер безопасности: системы контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения на всей территории. Для изолированного размещения IТ-оборудования реализована возможность организации выгородок. Ранее сообщалось о запуске в дата-центре проектов частных и гибридных облаков. Услуги дата-центра предоставляются провайдером #CloudMTS.

Согласно оценке iKS-Consulting, в 2018 году выручка российских коммерческих дата-центров увеличилась на 29% и достигла 28,5 млрд рублей. По прогнозу в ближайшие пять лет среднегодовой прирост рынка коммерческих стоек составит не менее 14,4% и достигнет уровня в 77 тыс. введенных стойко-мест в 2023 году. 

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