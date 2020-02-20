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КРСУ и OZON провели в Екатеринбурге семинар для малого и среднего бизнеса

От растущей активности одной из крупнейших в России площадок онлайн-торговли на Среднем Урале власти, предприниматели и общественные бизнес-объединения ожидают значительного оживления МСП
Описание
© Пресс-служба Корпорации развития Среднего Урала

ТАСС, 20 февраля. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) и OZON Group провели в Екатеринбурге семинар "Рынок онлайн-торговли – возможности для малого и среднего бизнеса", где приняли участие представители властей Свердловской области, общественных бизнес-объединений и предприниматели. 

Заместитель министра инвестиций и развития региона Евгений Копелян в своем приветственном слове отметил, что Свердловская область сформировала инфраструктуру поддержки предпринимательства, планирует на эту поддержку бюджеты. Замминистра отметил аншлаг в просторном зале одного из отелей в центре Екатеринбурга. "Зал полный, мест не хватает, это означает, что тема интересная и важная, - начал он. - Судя по опросам, которые регулярно проводит и министерство, и общественные объединения, и уполномоченный по защите прав предпринимателей, основной вопрос, который волнует бизнес, – доступный рынок, спрос. В данном случае OZON как площадка, которая планирует развиваться в разных направлениях, такую возможность, причем в глобальном смысле, предоставляет. Результатом семинара и вообще подобного взаимодействия, надеюсь, станет расширение возможностей сбыта своей продукции - не только в сегменте B2C, но и B2B".

Комментируя интерес сотрудничества Корпорации развития Среднего Урала с известной интернет-площадкой, руководитель направления по привлечению клиентов КРСУ Илья Пачкай сказал ТАСС, что, предоставляя свою электронную площадку, OZON становится катализатором развития бизнеса в регионе. "Как только продажи увеличиваются, у бизнеса растет потребность в инвестировании, мы в этом готовы его поддержать. У нас сформирована стратегия из пяти направлений, одно из которых – развитие инфраструктуры для предпринимательства. В ее рамках мы планируем создать на территории региона сеть индустриальных парков с бесплатным подключением к ресурсам, рядом значительных преференций для бизнеса. В городе Краснотурьинске (ТОСЭР) мы управляем Индустриальным парком "Богословский", построили там бизнес-инкубатор, и сейчас строим второй, будут последующие. Это востребовано бизнесом", - в частности, сказал он ТАСС.

Илья Пачкай отметил, что сегодня доминирует восходящая тенденция - товары в интернет-магазине продает не столько сам OZON, сколько загруженные в его систему ИП, ООО. "Для бизнеса, ищущего новые рынки сбыта, это драйвер роста, открытие новых перспектив", - считает он.

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова от растущей активности OZON на Среднем Урале ждет пользы для предпринимателей, которые изготавливают изделия народных художественных промыслов и сувениры. "Этот интернет-ресурс – один из самых эффективных и оптимальных для продвижения такого рода изделий. Для всех сторон – производитель, интернет-площадка, покупатель – это блестящие возможности. Распространение продукции такого рода – очень важная составляющая развития туризма в нашем регионе", - рассказала Туканова.

Ведущий менеджер по коммуникациям OZON Group Дарья Чалова отмечает, что ее компания значительно облегчает путь к потребителю производителям товаров локального производства - как уникальным, так и сегмента масс-маркета. "Маркетплейс – как раз тот формат, который позволяет на интернет-площадке малому и среднему бизнесу со своим пока еще не очень известным брендом встать на одну полку с крупными мировыми брендами. В офлайн-ритейле это сделать невозможно – это, во-первых, дорого, во-вторых, в офлайне действуют сложившиеся правила, неприемлемые и неподъемные для начинающего и небольшого бизнеса", – сказала она. 

О семинаре

Семинар "Рынок онлайн-торговли – возможности для малого и среднего бизнеса" прошел в Екатеринбурге 20 февраля. За шесть часов в ходе двух сессий более сотни уральских предпринимателей в сотрудничестве с представителями общественных бизнес-объединений и структур профильного регионального министерства обсуждали тенденции и перспективы на рынке онлайн-торговли, специфику каналов продаж, налаживали контакты, а также "примеряли" на себя партнерские программы OZON и оценивали открывающиеся возможности. Организаторы семинара - OZON Group и Корпорация развития Среднего Урала.

Об OZON Group

OZON.ru (ОЗОН.ру) — российский интернет-магазин. В 2019 году занял пятую позицию в рейтинге журнала Forbes "20 самых дорогих компаний Рунета-2019".

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.

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