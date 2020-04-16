Генконсульство КНР: лечение COVID-19 в Ухане вернулось в нормальное русло

ТАСС, 16 апреля. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Екатеринбурге официально прокомментировало завершение работы временной больницы Лэйшэньшань, возведенной в административном центре провинции Хубэй – городе Ухань - для лечения пациентов с COVID-19.

"По причине ослабления эпидемии новой коронавирусной пневмонии 15 апреля временная больница в городе Ухань провинции Хубэй прекратила свою деятельность. Больница была построена за 10 дней для лечения пациентов с COVID-19. Закрытие больницы является знаковым событием в многомесячной битве города Ухань с эпидемией, что свидетельствует о том, что лечение COVID-19 в городе вернулось в нормальное русло", - сказано в сообщении дипмиссии.

В генеральном консульстве уточнили, что руку помощи Китаю во время борьбы с эпидемией протянули многие государства. "Когда ситуация в КНР стабилизировалась, Китай без колебаний предложил помощь в ответ, пожертвовав медикаменты, направив группы экспертов в наиболее пострадавшие районы и поделившись своим опытом борьбы с этим заболеванием. Один из примеров состоит в том, что 11 апреля направленная правительством КНР в Россию группа китайских медицинских экспертов по борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции прибыла в Москву", - сообщили в генконсульстве. Вместе с группой были доставлены противоэпидемические средства, в том числе пожертвованные Китаем одноразовые медицинские хирургические маски, одноразовые медицинские обычные маски, защитные маски N95. Там добавили, что китайские эксперты проведут более углубленный обмен мнениями и опытом с российскими экспертами, а также предоставят им руководство и организуют подготовку в области профилактики, контроля за эпидемией и оказания медицинской помощи.

Дипломаты отметили, что в телефонном разговоре 14 апреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел КНР Ван И почеркнул, что Пекин будет и дальше твердо поддерживать Москву в борьбе с COVID-19. "Мы полны уверенности в победе России над эпидемией. Сотрудничество в битве против инфекции непременно обогатит содержание китайско-российских отношений и содействует выходу китайско-российских всеобъемлющих отношений стратегического взаимодействия и партнерства на новую ступень", - приводят в дипмиссии слова китайского министра.

По словам Ван И, нынешняя эпидемия - экзамен, который проверяет систему государственного управления и способы управления всех стран мира, он будет оказывать далеко идущее влияние на глобальное политическое и экономическое устройство. "Господин Ван И выразил уверенность в том, что Китай и Россия с отличием сдадут этот исторический экзамен и внесут должный вклад в содействие миру и процветанию во всем мире. Китай намерен укрепить контакты и координацию с Россией, вместе с ней претворить в жизнь итоги внеочередной встречи руководителей "Группы двадцати" и воодушевить международное сообщество на сплочение воедино и совместную борьбу с коронавирусом", - сказано в сообщении генерального консульства.

В дипмиссии также отметили, что "в это трудное время мир остро нуждается в солидарности" и, как отметил председатель КНР Си Цзиньпин в статье, которая была опубликована 16 апреля, солидарность и сотрудничество - это самое мощное оружие против этой болезни.

"Си Цзиньпин почеркнул, что распространившаяся по всему миру COVID-19 представляет серьезную угрозу для здоровья, безопасности и жизни народов и несет огромный вызов для глобальной безопасности общественного здравоохранения. Международному сообществу необходимо укреплять веру, действовать сообща и сотрудничать для противостояния эпидемии. Вирусы не знают границ, а эпидемии не делают различий между расами", - сказано в сообщении. Председатель КНР добавил, что "столь крупные чрезвычайные ситуации, такие как вспышка COVID-19, происходят в эпоху экономической глобализации не в последний раз. Различные традиционные и нетрадиционные проблемы безопасности будут раз за разом подвергать человечество новым испытаниям".

"Си Цзиньпин отметил, что в процессе реагирования на этот глобальный кризис в области общественного здравоохранения все более актуальным и важным становится создание сообщества единой судьбы человечества. Лишь с помощью солидарности и сотрудничества международное сообщество сможет одержать победу над эпидемией и защитить наш общий дом", - сказано в сообщении генерального консульства КНР в Екатеринбурге.

Ранее в китайской дипмиссии сообщили, что в КНР не зарегистрировано ни одного нового случая локального заражения COVID-19.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.