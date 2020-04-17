Андрей Трубецкой: будем ориентироваться на привлечение новых налогоплательщиков

ТАСС, 17 апреля. Для упреждения возможного снижения наполнения бюджета налогами от деятельности на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа крупнейших нефтедобывающий компаний власти муниципалитета будут ориентироваться на привлечение новых налогоплательщиков. Об этом рассказал ТАСС глава района Андрей Трубецкой.

На территории Сургутского района осуществляется значительная часть нефтедобычи в России. В рамках сделки ОПЕК+ она повсеместно ограничивается. "Для меня, как финансиста и экономиста, это архиважный вопрос, поскольку эта позиция в значительной мере формирует бюджет района. Перспектива все это потерять не радует. За последние три года мы нарастили собственную доходную базу почти на 1 млрд рублей, на 25%. Это не само собой случилось, это не подарок, а методичная работа по привлечению в район новых налогоплательщиков. Только за последний год благодаря этому очень кропотливому и скрупулезному труду буквально с каждым налогоплательщиком мы привлекли 42 новых резидента только по НДФЛ, что дало в наш бюджет дополнительно около 320 млн рублей. Продолжаем работать, встречаться с теми, кто работает рядом с Сургутским районом, убеждаем регистрироваться их на нашей территории, чтобы платили налоги здесь", - рассказал глава.

Андрей Трубецкой отметил, что первый квартал закрылся с хорошим результатом. "Есть модное слово – стресс-тесты, что будет с нашим бюджетом, с нашими муниципальными программами при различных, от 5 до 20%, сокращениях налоговых поступлений. Есть два варианта развития событий. Но и себя, и коллег я настраиваю на то, что все обязательства, программы и планы на 2020 год, безусловно, должны быть выполнены", - рассказал он.

"Есть вещи, на которые не может повлиять глава муниципалитета, – это ситуация в мировой экономике и цены на нефть. Сами себе ставим задачу не паниковать, не унывать, а просто работать. Значит, надо еще больше привлекать налогоплательщиков, создавать для них еще более привлекательные условия", - добавил он.

Поддержка малого и среднего бизнеса

На поддержку малого и среднего бизнеса в 2019 году район направил 19 млн рублей. Прирост получаемых от МСП поступлений составил более 30 млн рублей. "Малое и среднее предпринимательство, конечно, пополняет бюджет не в таком объеме, как крупные недропользователи, но я все перевожу в натуральное выражение – это без малого два хоккейных корта. И район, и округ делают для поддержки бизнеса очень много, и он платит добром", - рассказал Трубецкой.

"Помимо всех заявленных на федеральном и региональном уровнях мер поддержки, это и снижение налоговой ставки, и отсрочка по платежам за аренду муниципального имущества. Многие муниципалитеты и субъекты еще только приступают к разработке таких мер поддержки, как компенсация затрат арендных платежей, а у нас это действовало более трех лет. По итогам встреч с представителями бизнеса мы сами себе поставили задачу - ввести новую меру поддержки: компенсацию части затрат в размере МРОТ на оплату труда работников в сфере МСП. В мае, думаю, она будет реализована", - констатировал Андрей Трубецкой.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.