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Реализован один из ключевых этапов по созданию цифровой платформы Segezha Group

МТС запустила в облаке цифровую платформу управления, которая заменит более 100 систем Segezha Group
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© Пресс-служба МТС

Москва, 28 апреля. Реализован один из ключевых этапов по созданию цифровой платформы Segezha Group. В облаке МТС запущена цифровая платформа управления, которая станет цифровым ядром Segezha Group, заменив более 100 систем.

О старте проекта по внедрению цифровой платформы объявлено в июле 2019 года. Трансформация объединит четыре предприятия по производству бумаги, упаковки, фанеры и пиломатериалов, а также пять участков лесозаготовки. К ожидаемым эффектам относятся повышение точности планирования, сокращение простоев оборудования и складских запасов, оптимизация транспортных расходов. Как сообщается, платформа размещена в частном облаке собственного дата-центра МТС. Провайдер реализовал ряд этапов по подготовке инфраструктуры и внедрению платформы, что позволило запустить комплекс IТ-систем в облаке.

По словам Павла Вахнина, вице-президента по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group, облачные технологии позволили существенно ускорить процессы внедрения, обеспечили возможность масштабируемости системы в будущем.

"Реализован один из ключевых этапов проекта по созданию цифровой платформы управления Segezha Group. Следующий, заключительный этап, будет связан с внутренними настройками систем, адаптацией их под конкретные задачи бизнеса. Внедрение такой платформы, как SAP S/4HANA, позволит нам качественно трансформировать компанию - создать цифровое ядро группы компаний, которое объединит несколько десятков производственных активов", - отмечает Павел Вахнин.

"Российские компании и госструктуры все активнее внедряют цифровые платформы и предоставляют цифровые услуги. Этот проект - яркий пример того, как облака становятся основой цифровизации, позволяя крупному бизнесу быстрее внедрять новые решения. Компании могут быть уверены в высокой надежности подобных проектов. Непрерывность работы систем обеспечивается высокой отказоустойчивостью инфраструктуры: размещением оборудования в собственном дата-центре, сертифицированном по стандарту Tier-III, использованием каналов связи МТС и резервным копированием всех систем и баз данных", - комментирует директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

В дальнейшем провайдер будет осуществлять администрирование облачной инфраструктуры и поддержку работы систем SAP. Как ранее сообщалось, компания реализует проекты частных и гибридных облаков в одном из крупнейших в стране дата-центров "Авантаж". По данным аналитиков, за счет передачи сервисных функций на аутсорсинг экономия в среднем составляет 25% ежемесячно по сравнению с использованием собственного IТ-оборудования. Согласно оценке iKS-Consulting, облачный рынок будет расти ежегодно на 23%.

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